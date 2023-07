04/07/2023 - 18:00

Illkirch, le 4 juillet 2023 – L'assemblée générale annuelle d'HYBRIGENICS (FR0004153930 - ALHYG) s'est tenue le mercredi 28 juin 2023 à 14h00 au 850, boulevard Sébastien Brant – 67400 Illkirch-Graffenstaden.

Les actionnaires présents ou représentés réunissaient 44,07% des actions et droits de vote et toutes les résolutions proposées ont été approuvées.

L'assemblée a notamment décidé la modification du siège social de la société pour le déplacer au 850, boulevard Sébastien Brant – 67400 Illkirch-Graffenstaden.

Il a été acté que les comptes de la société seront produits en version consolidés dès 2023. Les comptes consolidés intègreront donc les revenus et charges des filiales d'Hybrigenics.

Léone Atayi, Directrice générale d'Hybrigenics, a déclaré à l'occasion de cette assemblée générale :

« L'année écoulée a été marquée par des défis significatifs. Malgré ces obstacles, je suis heureuse de vous informer que grâce à l'engagement sans faille de notre équipe, nous avons atteint de nombreux objectifs clés que nous nous étions fixés.

Nos efforts soutenus en matière d'innovation et d'investissement ont porté leurs fruits, et notre expansion stratégique sur de nouveaux marchés a ouvert de nouvelles opportunités de croissance pour notre entreprise.

Bien que nous ayons réalisé de grandes avancées, nous sommes conscients des défis qu'il nous reste à surmonter.

En tant que Directrice générale, je tiens à vous remercier personnellement pour votre fidélité et votre engagement envers notre entreprise. Sachez que nous restons pleinement engagés à réaliser notre vision et à poursuivre notre croissance à travers des choix éclairés et une exécution rigoureuse afin de créer de la valeur à long terme. »

A propos d'Hybrigenics

Hybrigenics est une société biopharmaceutique cotée (ALHYG) à Paris sur le marché Euronext Growth d'Euronext, éligible au PEA-PME. Hybrigenics et ses filiales sont spécialisées dans le développement de solutions de biothérapie dans différentes aires thérapeutiques.

Plus d'informations sur www.hybrigenics.com.

Hybrigenics est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mnémo : ALHYG - Eligible PEA-PME

Hybrigenics

Léone ATAYI

Directrice générale

actionnaires@hybrigenics-pharma.com

09 71 04 32 63