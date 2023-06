08/06/2023 - 18:00

Illkirch, le 8 juin 2023 – Hybrigenics SA ( Euronext Growth à Paris - FR0004153930 - ALHYG) informe ses actionnaires de la tenue de son assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire.

Les actionnaires de la société HYBRIGENICS (la « Société ») sont invités à participer à l'assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le mercredi 28 juin 2023, à 14h00 au 850, boulevard Sébastien Brant – 67400 Illkirch-Graffenstaden.

Lors de cette assemblée générale, il sera notamment proposé aux actionnaires d'approuver les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022, d'affecter le résultat, de modifier l'adresse du siège social de la Société et de déléguer au Conseil d'administration la compétence de l'assemblée générale pour procéder à des augmentations et réduction de capital.

Un avis de réunion valant avis de convocation des actionnaires contenant l'ordre du jour, le texte intégral des projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l'assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire du mercredi 28 juin 2023 a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du mercredi 24 mai 2023. Cet avis ainsi que le rapport du Conseil d'administration sur les projets de résolutions peuvent être consultés sur le site internet de HYBRIGENICS (https://www.hybrigenics.com/contents/documents/assemblees-generales).

Les documents préparatoires à cette assemblée générale seront mis à disposition des actionnaires de la Société selon les modalités et dans les délais prévus par les dispositions réglementaires applicables.

A propos d'Hybrigenics

Hybrigenics est une société biopharmaceutique cotée (ALHYG) à Paris sur le marché Euronext Growth d'Euronext, éligible au PEA-PME. Hybrigenics et ses filiales sont spécialisées dans le développement de solutions de biothérapie dans différentes aires thérapeutiques.

Plus d'informations sur www.hybrigenics.com.

Hybrigenics est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mnémo : ALHYG - Eligible PEA-PME

Hybrigenics

Léone ATAYI

Directrice générale

actionnaires@hybrigenics-pharma.com

09 71 04 32 63