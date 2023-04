28/04/2023 - 19:00

Lors de sa réunion du 28 avril 2022, le Conseil d'administration d'Hybrigenics SA (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALHYG) a arrêté les comptes sociaux de l'exercice 2022 (clos le 31 décembre 2022), présentés synthétiquement ci-dessous. Les données chiffrées mentionnées dans ce communiqué de presse sont issues des comptes sociaux annuels, en normes comptables françaises. Le rapport annuel 2022 est disponible sur le site internet de la société, www.hybrigenics.com.

Résultats annuels

Données comptes sociaux en M€ - Normes françaises 2021 2022 Chiffre d'affaires 0,0 0,0 Résultat d'exploitation -0,1 -0,5 Résultat net -0,1 -0,5

Hybrigenics SA a une activité de holding, centrée sur la gestion de ses filiales Stemcis, Adip'Sculpt, Inoviem Scientific et l'entretien du portefeuille de brevets lié aux activités historiques de recherche. Hybrigenics SA et ses filiales développent et soutiennent l'émergence de nouvelles thérapies.

La perte d'exploitation d'Hybrigenics SA s'élève à -0,5 M€ en 2022 contre -0,1 M€ au cours de l'exercice précédent, dû au recrutement de l'équipe support aux filiales (aucun salarié en 2021 contre 6 en 2022). Les charges d'exploitation sont constituées pour l'essentiel des salaires de l'équipe et d'honoraires liés à la cotation de la société sur Euronext Growth ainsi qu'à l'entretien du portefeuille de brevets et à divers frais juridiques.

La perte nette sociale de l'exercice s'est limitée à -0,5 M€ contre -0,1 M€ un an plus tôt.

À compter de l'exercice 2023, ayant débuté le 1er janvier 2023, les comptes seront consolidés afin de représenter l'activité du Groupe Hybrigenics.

Situation bilancielle au 31 décembre 2021

ACTIF - Données comptes sociaux en M€ - Normes françaises 31/12

2021 31/12

2022 PASSIF - Données comptes sociaux en M€ - Normes françaises 31/12

2021 31/12

2022 Actif immobilisé 8,7 10,4 Capitaux propres 9,4 10,2 dont Immobilisations financières 8,6 10,1 Dettes financières 1,0 2,2 Actif circulant 3,0 4,1 Dettes parties liées 2,5 2,2 dont Créances Groupe 2,8 4,0 Autres passifs 0,3 0,5 Trésorerie disponible 1,5 0,6 Total actif 13,2 15,2 Total passif 13,2 15,2

Le total du bilan d'Hybrigenics SA est passé de 13,2 M€ au 31 décembre 2021 à 15,2 M€ au 31 décembre 2022.

À l'actif, l'actif immobilisé est passé de 8,7 M€ au 31 décembre 2021 à 10,4 M€ au 31 décembre 2022 sous l'effet du renforcement de la prise de participation au capital d'Inoviem Scientific, dont Hybrigenics SA détient une participation de 33,3%. Hybrigenics SA devrait détenir à terme jusqu'à 46,6% de la société à l'horizon 2023-2024, à travers l'exercice de bons de souscription d'actions.

L'actif circulant ressort à 4,1 M€, dont 4,0 M€ de créances avec la filiale Stemcis.

La trésorerie disponible est de 0,6 M€, bénéficiant de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre de la ligne de financement.

Au passif, les capitaux propres sociaux s'élèvent à 10,2 M€ au 31 décembre 2022, contre 9,4 M€ fin 2021, également sous l'effet de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre de la ligne de financement.

Hybrigenics SA présente une dette financière de 2,2 M€ relative à l'opération d'investissement dans la société Inoviem Scientific, et une dette auprès de parties liées (DMS Group) de 2,2 M€. Les dettes fournisseurs sont limitées à 0,5 M€.

Résultats des filiales

Le chiffre d'affaires de toutes les filiales a progressé au cours de l'exercice 2022, pour s'établir à 2,0 M€, contre 1,6 M€ un an plus tôt.

Les charges opérationnelles dues aux restructurations ont impacté négativement l'EBITDA. Néanmoins ces charges étant non récurrentes, les sociétés verront leurs bilans respectifs s'améliorer en 2023. En effet, les investissements réalisés en 2021 et 2022 ont permis de doter les filiales de structures de coûts réduites et efficientes.

STEMCIS / ADIPSCULPT INOVIEM SCIENTIFIC B CELL DESIGN / ARKAB K€ 2021 2022 Variation % 2021 2022 Variation % 2021 2022 Variation % Chiffre d'affaire 691 698 1,0% 773 840 9% 148 478 223% Charges opérationnelles 1 530 1 777 16,1% 1 153 2 098 82% 932 591 -37% EBITDA -839 -1 079 28,6% -380 -1 258 231% -783 -113 -86% Trésorerie 0,1 37 830 369 196 262

Perspectives

Hybrigenics SA a mené une profonde restructuration et exécute un plan d'investissement de plus de 4 M€ afin de constituer un groupe en mesure de générer des revenus conséquents dans le secteur de l'industrie pharmaceutique.

Les chiffres du début d'année 2023 montrent que les actions menées portent leurs fruits. Le chiffre d'affaires des filiales est ainsi en progression de +15% au 30 avril 2023.

Le plan stratégique 2025 vise ainsi à orienter la stratégie d'Hybrigenics dans la chaîne de valeur des traitements thérapeutiques au service des acteurs de l'industrie pharmaceutique et de la biotechnologie.

Ce plan stratégique a été structuré en trois phases, lancées en parallèle :

La phase "Renaissance", qui a débuté fin 2021 et qui s'étendra jusqu'en 2023, vise à affirmer la nouvelle identité du Groupe Hybrigenics et à rétablir la croissance et la génération de trésorerie.

La phase "Transformation", jusqu'en 2025, vise à faire évoluer le modèle économique d'Hybrigenics vers l'intégration synergique des technologies faisant du Groupe un précurseur dans la chaîne de valeur du développement des traitements thérapeutiques.

La phase "Expansion", à compter de 2024, vise à accélérer le déploiement international du Groupe et augmenter le chiffre d'affaires.

A l'issue du plan, le Groupe Hybrigenics vise de réaliser un chiffre d'affaires total avec l'ensemble de ses filiales (Stemcis, Inoviem Scientific, Bcell Design, Pims Technology) de 60 M€ à horizon 2025.

