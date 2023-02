08/02/2023 - 08:35

Jean-Paul Ansel et sa famille acquièrent 17,00% du capital de la société

Illkirch, le 8 février 2023 – Hybrigenics SA ( Euronext Paris - FR0004153930 - ALHYG) a validé lors de son Conseil d'administration du 7 février 2023 l'accord entre DMS Group et la famille ANSEL portant sur la cession par DMS Group de 17,00% de ses actions Hybrigenics au profit du groupe familial ANSEL.

Cet accord entérine l'échange de 2 077 539 actions DMS Group détenues par le groupe familial Ansel, soit 12,89% du capital de DMS Group, contre 46 536 395 actions Hybrigenics détenues par DMS Group, soit 17,00% du capital d'Hybrigenics.

Parallèlement, les parties ont conclu un pacte d'actionnaires organisant la gouvernance de la société Hybrigenics autour d'un Conseil d'administration de six membres ayant pour Président M. Jean-Paul ANSEL.

Cet accord stratégique s'inscrit dans la continuité de la transformation de la société Hybrigenics annoncée fin 2022. En effet, consolider son actionnariat et sa gouvernance permettront à la société Hybrigenics de poursuivre son développement et ainsi affirmer son positionnement en tant qu'acteur majeur de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique.

Jean-Paul ANSEL, Président d'Hybrigenics, déclare :

« En réalisant cet investissement conséquent au sein de la société Hybrigenics, ma famille et moi, souhaitons soutenir son développement dont le modèle économique évolue vers l'intégration synergique de technologies innovantes faisant du Groupe un précurseur dans la chaîne de valeur du développement des traitements thérapeutiques. A l'instar de la sociéte EVOTEC, la société Hybrigenics deviendra le partenaire stratégique des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques spécialisées dans le développement de thérapies innovantes. »

