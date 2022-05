31/05/2022 - 18:00

Stemcis, filiale d'Hybrigenics SA (Euronext Growth Paris – FR0004153930 – ALHYG) spécialisée dans le traitement du tissu adipeux, des cellules souches mésenchymateuses et de leurs utilisations en chirurgie plastique et reconstructrice, est heureuse d'annoncer la conclusion d'un partenariat stratégique avec le Dr Yves Depaepe, chirurgien orthopédique spécialisé dans le traitement de l'arthrose opérant à l'hôpital de Gand en Belgique.

D'après l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), plus de 130 millions de personnes souffriront d'une forme d'arthrose d'ici à 2050. 80% de ces patients auront une mobilité réduite et 25% d'entre elles seront incapables d'effectuer des activités quotidiennes.

Grâce à son kit MYFILL, Stemcis apporte une solution innovante qui permet de prélever et de purifier le tissu adipeux dans le cadre d'une greffe autologue. MYFILL est spécifiquement conçu pour de très petits volumes de tissu adipeux. Ce kit contient tous les éléments nécessaires au chirurgien pour effectuer l'opération. La procédure chirurgicale, durant une vingtaine de minutes et nécessitant seulement une anesthésie locale, assure un taux de rétention des graisses entre 70% et 90%. Ainsi, le patient bénéficie d'une greffe de tissu adipeux sain, non inflammatoire, et exempt d'impuretés. Les résultats obtenus sont durables et efficaces sur plusieurs années selon la forme d'arthrose.

Ce protocole offre aux patients une alternative thérapeutique dont les résultats démontrent un bénéfice risque supérieur aux traitements actuels.

Conjointement, Stemcis et le Dr Depaepe vont donc encourager l'utilisation du protocole MYFILL en proposant une formation dédiée aux chirurgiens orthopédiques.

L'ambition est de créer en Europe une cinquantaine de centres de formations dédiés à cette procédure et de former une centaine de chirurgiens MYFILL entre 2022 et 2023.

