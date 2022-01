06/01/2022 - 18:30

Hybrigenics (Euronext Growth Paris - FR0004153930 – ALHYG) publie, conformément aux articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital social au 31 décembre 2021.

Date Nombre total d'actions Nombre total de droits de vote 31 décembre 2021 261 249 246 Droits de vote théoriques 261 249 246 Droits de vote exerçables 261 249 246

A propos d'Hybrigenics

Hybrigenics est une société biopharmaceutique coté (ALHYG) à Paris sur le marché Euronext Growth d'Euronext, éligible au PEA-PME.

Hybrigenics et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) dans le domaine des biotechnologies, en oncologie, en médecine régénératrice et en médecine anti-âge. Elle est spécialisée dans le développement de solutions techniques innovantes utilisant des cellules du tissu adipeux, et particulièrement des cellules souches.

Plus d'informations sur www.hybrigenics.com.

Hybrigenics est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris - ISIN : FR0004153930 - Mnémo : ALHYG - Eligible PEA-PME