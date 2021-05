26/05/2021 - 18:00

La société Inoviem Scientific, spécialisée dans la pharmacologie transactionnelle, avec laquelle Hybrigenics SA (Euronext Paris - FR0004153930 - ALHYG) a conclu un protocole en vue de son entrée au capital (lire le communiqué de presse du 17 mai 2021), vient de finaliser l'audit de ses comptes annuels pour l'exercice 2020, clos le 31 décembre 2020, aboutissant à :

un chiffre d'affaire annuel de 1,04 M€, en progression de +20% par rapport à l'exercice antérieur ;

un EBITDA de 204 K€ ;

un résultat net, après intégration du CIR (crédit d'impôt recherche), de 318 K€.

Inoviem Scientific, qui a commencé à travailler avec 5 des 10 plus grands groupes pharmaceutiques mondiaux, va pouvoir, grâce au soutien financier d'Hybrigenics, automatiser davantage ses processus qui lui permettent d'identifier et caractériser en quelques semaines les cibles thérapeutiques. Ces processus accélèrent le développement des médicaments permettant aux acteurs pharmaceutiques et aux sociétés de biotechnologies de réaliser des économies substantielles sur leurs programmes de recherche et développement : le taux d'échec de cette industrie est très important, 9 molécules sur 10 approximativement, les coûts d'homologation, liés en particulier aux procédures de mise sur le marché, atteignent au minimum 5 M€ par produit, et le processus de création d'un nouveau médicament s'étale désormais sur 7 à 15 ans, générant des coûts supplémentaires de développements a priori bien au-delà du milliard de dollars.

Par ailleurs, outre l'augmentation de ses coûts, le secteur pharmaceutique se préoccupe des baisses prévisibles de ses recettes liées à l'arrivée des médicaments génériques, au retrait éventuel d'un « médicament phare » ou blockbuster, à l'assèchement des pipelines de recherche, et à la pression exercée sur les prix par la plupart des autorités publiques alors que le secteur fait face à une baisse de sa productivité.

Dans ce contexte, la technologie développée par Inoviem Scientific permet d'apporter des solutions rapides, et donc des économies non négligeables, pour les acteurs de cette industrie.

