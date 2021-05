17/05/2021 - 18:00

Hybrigenics SA (Euronext Paris - FR0004153930 - ALHYG) annonce la signature d'un protocole pour son entrée au capital d'Inoviem Scientific, une société de biotechnologie strasbourgeoise spécialisée dans la pharmacologie translationnelle.

Fondée en 2011 par Pierre Eftekhari, Inoviem Scientific est détentrice de technologies brevetées uniques et de pointe permettant l'identification et la compréhension précoce des mécanismes de réponse thérapeutique chez les patients traités par des médicaments ainsi que la prévention des effets secondaires indésirables liés aux traitements.

Forte de ses solutions technologiques et de son expertise unique en pharmacologie translationnelle, Inoviem Scientific accompagne déjà de nombreuses entreprises pharmaceutiques majeures à travers le monde afin de leur permettre de comprendre et caractériser les mécanismes d'actions de leurs médicaments, étape cruciale non seulement pour établir les dossiers réglementaires mais également pour permettre la mise au point de thérapies mieux ciblées.

Son champ d'activité couvre toute la chaîne de valeur du médicament depuis les phases précoces de recherche jusqu'aux études cliniques, ce qui représente un potentiel de développement conséquent en direction de la médecine personnalisée, en adaptant, a priori, le traitement non seulement au « bon » patient mais aussi au « bon moment ».

Dans le cadre de cette opération, Hybrigenics ferait l'acquisition, dans un premier temps, de l'intégralité de la participation détenue par le fonds d'amorçage régional Capital Grand Est au capital d'Inoviem Scientific, soit environ le tiers du capital, et pourrait détenir à terme, au travers de l'exercice de BSA-AIR (bons de souscription d'actions) émis par Inoviem Scientific, jusqu'à 46,64% de la société d'ici fin 2023. Cette prise de participation au capital d'Inoviem Scientific sera financée par la ligne de financement en fonds propres par émission de bons d'émission d'obligations remboursables en actions nouvelles annoncée en mars 2021 (lire le communiqué de presse du 22 mars 2021).

Les fonds qui seraient levés par Inoviem Scientific via l'exercice de BSA-AIR ont pour objectif d'automatiser davantage les technologies afin d'augmenter les capacités d'analyse de la société et répondre ainsi aux demandes croissantes des entreprises pharmaceutiques. Ils permettraient également de renforcer l'équipe managériale et opérationnelle et d'ouvrir des bureaux de représentation commerciale pour se rapprocher des clients en Amérique du Nord et en Asie.

Pierre Eftekhari, Président d'Inoviem Scientific, déclare :

« Nous sommes ravis de la confiance qu'Hybrigenics et son Président, Mr Ansel, nous octroient. Nous avons passé les dernières années à éprouver le marché avec nos solutions novatrices et notre approche singulière. Le marché a répondu favorablement puisque nous constatons une croissance de notre chiffre d'affaires depuis trois ans et nous sommes aujourd'hui profitables. »

Jean-Paul Ansel, Président d'Hybrigenics, commente :

« Inoviem Scientific représente notre premier investissement consécutivement à la mise en place de la ligne de financement pour saisir, à l'image d'un SPAC1, des opportunités d'investissements dans des sociétés disposant des technologies novatrices dans l'univers de la médecine personnalisée. Les technologies innovantes d'Inoviem Scientific, dites « label- free », permettent une étude très fine des cibles thérapeutiques et de leurs partenaires dans leur environnement physiologique, ceci sans impacter la structure des composés étudiés, ce qui est particulièrement apprécié par les entreprises pharmaceutiques. Les partenaires d'Inoviem Scientific gagnent ainsi en relevance et en qualité pour le développement de leurs candidats médicaments. Nous avons été convaincus par le projet d'entreprise et nous sommes heureux de pouvoir soutenir celle-ci dans les prochaines étapes de sa croissance. Nous sommes également convaincus que les solutions technologiques et les expertises d'Inoviem Scientific constitueront un atout majeur pour l'avancement des programmes d'Hybrigenics. »

La banque d'affaires Valexcel conseille Inoviem Scientific dans le cadre de cette opération.

1 Special Purpose Acquisition Company