Paris, le 18 décembre 2024 – 19h

HOPIUM

Mise à disposition des documents pour l'Assemblée Générale du 6 janvier 2025

Organisation d'un webinaire le 9 janvier 2025

pour présenter le plan de redressement et les prochaines étapes clés d'Hopium

Paris, le 18 décembre 2024 – 19h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, informe ses actionnaires qu'une Assemblée Générale se tiendra le lundi 6 janvier 2025 à 14 heures, au Regus, Paris Saint-Lazare, 28 rue de Londres à Paris (9ème).

L'avis de réunion valant avis convocation comportant l'ordre du jour, le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 13 décembre 2024 dans le bulletin n°150. Ce dernier est disponible sur le site internet de la Société et comprend les modalités de participation et de vote à cette Assemblée.

Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet d'Hopium : www.hopium.com.

Webinaire le 9 janvier 2025 à 18h

Dans la continuité de son Assemblée Générale, Hopium organise un webinaire afin de détailler son plan de redressement, le calendrier de la procédure et les prochaines étapes clés pour la Société dont l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 8 millions d'euros qui devra être menée au cours du premier trimestre 2025.

Comme évoqué[1], Hopium ouvre un nouveau chapitre de son histoire et entend mener un plan stratégique et opérationnel ambitieux dans le cadre de son plan de redressement. Pour rappel, le projet de plan permet de limiter le montant total du passif à 9 M€ (en ce compris le passif non affecté par le projet de plan de redressement) dont le paiement sera effectué sur une période de 6 ou 9 ans selon les classes de parties affectées.

Par ailleurs, Hopium prévoit de rembourser en totalité près de 500 particuliers ayant pré-commandé une Machina. Ces créanciers seront remboursés en un seul versement, à l'arrêté du plan, sous réserve de l'approbation du plan par le Tribunal de Commerce de Paris.

Ce moment d'échange permettra également de répondre aux questions des actionnaires et investisseurs.

Pour participer au Webinaire

Inscrivez-vous en cliquant ici

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les mobilités lourdes, Hopium vise à révolutionner le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

SIN : FR0014000U63 - Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

