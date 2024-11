18/11/2024 - 18:50

Communiqué de presse

Paris, le 18 novembre 2024 – 18h45

HOPIUM présente les performances de sa pile lors d'un évènement privé à Montlhéry

Paris, le 18 novembre 2024 – 18h45 – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce avoir présenté sa pile à combustible de 100 kW, lors d'un évènement privé à Montlhéry. A cette occasion, Hopium a reçu une cinquantaine d'invités dont des partenaires, journalistes, fournisseurs, clients et investisseurs potentiels, qui ont pu voir les performances de la pile à combustible en conditions réelles, sur circuit.

Lors de cet évènement, Stéphane Rabatel, PDG d'Hopium, est revenu sur les dernières avancées d'Hopium, à savoir la conception d'une pile à combustible de 100 kW de moins de 25kg[1], qui est ainsi 30% plus compacte et 20% plus légère que les leaders du marché, mais aussi, le partenariat avec K- Challenge[2] dont les représentants étaient présents, la réussite des essais sur banc de sa pile de 100 kW en juillet[3] et le succès des essais sur route début octobre[4] qui ont confirmé des caractéristiques et des performances inégalées jusqu'à ce jour pour des modèles de même puissance.

Quelques privilégiés ont pu monter dans le démonstrateur et faire des tours de piste en compagnie du pilote et fondateur d'Hopium, Olivier Lombard. Le démonstrateur technologique a ainsi réalisé plus d'une vingtaine de tours et est monté jusqu'à plus de 200 km/h confirmant, à nouveau, les capacités et la puissance de la pile d'Hopium.

Au cours de cette matinée, Hopium a pu constater l'intérêt pour sa technologie et a reçu de nombreuses félicitations pour le travail accompli par les équipes. Cet évènement a permis à Hopium de renforcer les relations avec ses partenaires de premier plan présents. La société ouvre un nouveau chapitre de son histoire et axe tous ses efforts sur la commercialisation de sa pile à combustible ainsi que ses recherches d'un financement auprès de partenaires industriels, et d'actionnaires de référence, pour l'accompagner dans ses futurs développements.

À Propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les mobilités lourdes, Hopium vise à révolutionner le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

