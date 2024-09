Communiqué de la société HOPIUM du 12/09/2024 - HOPIUM optimise sa pile de 100 kW et développe une version encore plus légère de 15%

12/09/2024 - 18:00

Communiqué de presse

Paris, le 12 septembre 2024 – 18h

Hopium optimise sa pile de 100 kW et développe une version encore plus légère de 15%

Paris, le 12 septembre 2024 à 18h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce avoir franchi une nouvelle étape dans le développement de sa pile à combustible de 100 kW. Grâce à son ingénierie avancée et la recherche constante d'innovation, Hopium a réussi à optimiser la masse de sa pile de 100 kW, annoncée 20% plus légère que le standard du marché, en la réduisant encore de 15% et en la faisant passer sous les 25kg[1], tout en conservant les mêmes performances que celles validées lors des essais sur banc en juillet dernier[2].

Les optimisations, qui portent principalement sur le design des plaques terminales et le système de serrage, ont été réalisées grâce aux travaux menés sur les jumeaux numériques développés par les équipes de R&D d'Hopium. En effet, ces derniers ont permis de tester virtuellement de nombreuses optimisations avant d'appliquer physiquement la plus performante à la pile de 100 kW et de le valider sur le banc d'essai.

Stéphane Rabatel, PDG d'Hopium, déclare « Ces nouvelles améliorations démontrent une fois de plus la capacité d'Hopium à repousser les frontières technologiques. L'optimisation du poids de notre pile de 100 kW est un nouveau jalon dans notre feuille de route, qui nous permet de disposer, dès à présent, d'un modèle de pré-série. Cela conforte notre volonté de nous positionner comme l'un des leaders de la décarbonation des transports lourds. Je remercie chaleureusement nos équipes de R&D ainsi que nos partenaires pour leur engagement sans faille dans ce projet ambitieux. »

Les équipes d'Hopium sont pleinement engagées dans la préparation des essais sur route, qui se déroule conformément au calendrier fixé. Ces avancées permettent à Hopium de confirmer la réalisation des tests en conditions réelles pour cet automne 2024 et la commercialisation des premières piles pour le début d'année 2025.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

Contact :

Relations investisseurs/Presse

S.Kennis et J. Gacoin

hopium@aelium.fr

[1] Plaques terminales et système de serrage inclus

[2] Communiqué du 22 juillet 2024