10/09/2024 - 08:30

Communiqué de presse

Paris, le 10 septembre 2024 – 8h30

Hopium présentera sa technologie au Forum Hydrogen Business for Climate de Montbéliard

Paris, le 10 septembre 2024 à 8h30 – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, va participer à la 4ème édition du Forum Hydrogen Business for Climate qui se tiendra les 1er et 2 octobre à l'Axone de Montbéliard.

Ce rendez-vous incontournable en France dédié à l'hydrogène fédère des experts, entreprises, acteurs publics, chercheurs et intervenants pour coopter les leviers d'actions indispensables au secteur et réfléchir sur les enjeux et les usages de l'hydrogène. Cet évènement, qui réunit tout l'écosystème hydrogène français, sera l'occasion pour Hopium de présenter sa technologie de pile à combustible et d'échanger avec ses partenaires et clients.

En 2023, l'événement organisé à Belfort avait enregistré plus de 450 participants, décideurs publics et privés, experts, disrupteurs et investisseurs, plus de 70 intervenants et 40 exposants internationaux.

Hopium profitera de l'occasion pour présenter ses dernières avancées et ses ambitions pour cette fin d'année. Après avoir franchi avec succès le jalon des essais sur banc, Hopium prépare activement la prochaine étape clé de son plan de développement, consistant à réaliser les essais en conditions réelles. A cet effet, les équipes travaillent actuellement sur l'intégration de la pile dans le système complet développé par Hopium pour la Machina, qui sera le démonstrateur routier de la performance de la technologie. Les préparatifs de ce nouveau jalon sont conformes au calendrier fixé et permettent à Hopium de confirmer la réalisation des tests sur route pour cet automne.

Ce forum de référence va offrir à Hopium l'opportunité de mettre en avant les atouts et avantages de sa technologie dédiée à la décarbonation des transports lourds, auprès de l'écosystème hydrogène. Cette visibilité, en amont de la phase finale des essais sur piste, permettra d'initier la commercialisation des premières piles prévue pour le début d'année 2025.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

Contact :

