HOPIUM

Lettre aux actionnaires

Paris, août 2024

Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle lettre aux actionnaires afin de vous partager les dernières avancées de notre entreprise.

Lors de notre 1er webinaire en avril dernier, qui a réuni plus de 200 participants, je vous ai présenté notre feuille de route. Je m'étais engagé à la transparence : à vous dire ce que nous allions faire et à faire ce que nous avions dit.

Ces derniers mois ont été riches de défis importants et de réalisations significatives pour Hopium. Chaque étape franchie, chaque succès, témoigne de notre volonté de respecter cette feuille de route et de réaliser notre vision pour l'avenir d'Hopium.

La prolongation de notre période d'observation par le Tribunal de Commerce de Paris jusqu'en janvier 2025 est une preuve supplémentaire de la confiance placée en notre capacité à mener à bien nos projets.

Notre détermination et le travail engagé par nos équipes ont été récompensés par le succès des tests sur banc d'essai de notre pile à combustible de 100 kW. Ces tests ont non seulement confirmé les performances de notre technologie, mais les ont même surpassées, établissant ainsi Hopium comme un futur leader dans le domaine de la décarbonation des transports lourds. La pile Hopium, avec sa compacité et sa légèreté inégalées, est une innovation majeure qui répond aux besoins urgents de l'industrie, et ce, quel que soit le secteur (maritime, aéronautique, routier), en offrant des solutions plus écologiques et plus efficaces.

Nous avons franchi une étape majeure et nous sommes confiants dans la réussite des essais sur route de cet automne afin de pouvoir commercialiser, comme prévu, nos premières solutions dès le début de l'année 2025. Depuis ses débuts, Hopium réunit des équipes passionnées challengeant les capacités de notre technologie en accélérant l'exécution de notre plan de développement. Notre capacité à réussir ce plan de marche ambitieux est maintenant une réalité.

Fort de cette bonne trajectoire, Hopium poursuit sa recherche d'actionnaire(s) de référence. A cet effet, la société a intensifié ses échanges avec des industriels du secteur, intéressés stratégiquement par les technologies de piles à combustible Hopium et le savoir-faire de l'équipe.

Je vous remercie pour votre soutien et votre confiance qui nous engagent et nous honorent.

Stéphane Rabatel

Président-Directeur Général d'Hopium

DES ENGAGEMENTS TENUS ET DES PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES

En avril 2024, Hopium a acté son pivot vers le développement de piles à combustible hydrogène pour la mobilité lourde avec la mise en place d'une feuille de route ambitieuse.

Un engagement pour un avenir durable…

En juin, Hopium a annoncé la signature d'un bail pour son nouveau site industriel situé à Saint-Bonnet-de-Mure, un bâtiment bas carbone avec une performance énergétique double A (CP 02/07/24). Ce site stratégique regroupera les équipes de R&D et de production, et incarne l'engagement de la société envers la réduction de l'empreinte carbone. L'emménagement est prévu pour septembre-octobre 2024

… et à destination de diverses applications.

En juillet, Hopium a signé un partenariat avec K-Challenge pour développer des systèmes de puissance hydrogène pour des applications maritimes (CP 09/07/24). Ce partenariat permettra d'équiper un démonstrateur de type Chase Boat dès 2025, soulignant l'intérêt croissant pour la technologie d'Hopium dans le secteur maritime. Ce projet est une étape clé dans la création d'une filière hydrogène navale performante en France. Ce partenariat long terme vise à développer les technologies de décarbonation de demain dans le secteur maritime. Partageant un ADN commun de la compétition à haut niveau cette collaboration est un véritable laboratoire à ciel ouvert duquel sortira mi-2025 un système 200kW développé pour les applications nautiques.

Succès des tests sur banc d'essai pour la pile de 100 kW avec des performances supérieures aux attentes.

Enfin le 22 juillet, Hopium a finalisé avec succès les tests sur banc de sa pile à combustible de 100 kW, qui ont révélé des performances supérieures aux attentes (CP 22/07/24). Cette pile est 30% plus compacte et 20% plus légère que celles des leaders sur le marché, consolidant ainsi la position d'Hopium dans la décarbonation des transports lourds et ouvrant des perspectives dans les secteurs maritime et aérien. L'assemblage avait débuté en mai après avoir reçu, en moins d'un mois, l'ensemble des composants nécessaires à la fabrication de ses prototypes physiques.

