Paris, le 10 juillet 2024 – 8h

HOPIUM

Premiers essais concluants de la pile Hopium de 100 kW

Paris, le 10 juillet 2024 à 8h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce avoir réalisé avec succès des premiers essais sur sa pile à combustible 100 kW. En effet, les tests préliminaires de caractérisation élémentaires, à savoir l'étanchéité, la polarisation des électrodes et les dimensions physiques, ont été passés sans encombre et confirment les résultats obtenus par les jumeaux numériques développés en amont par Hopium.

Ainsi, la pile à combustible (stack) correspond aux critères de compacité qu'Hopium s'était fixé, à savoir un poids de 30 kg (plaques terminales et système de serrage inclus) et une épaisseur de cellule (plaques bipolaires + membranes) de moins de 1 mm.

Stéphane Rabatel, PDG d'Hopium, déclare : « Nous sommes heureux de ces premières validations qui sont, pour nous, sans surprise grâce aux études et tests réalisés sur nos jumeaux numériques. Notre pile est désormais sur le banc d'essai afin de tester toutes ses fonctionnalités et surtout sa résistance avec une montée en puissance progressive prévue sur les prochains jours. Ces tests d'acceptation en usine ( Factory Acceptance Test - FAT) sur notre banc, nous permettront de valider l'ensemble des performances attendues et de passer le jalon des essais sur banc. Cependant, nos équipes préparent déjà la prochaine étape décisive, le test en conditions réelles sur route. »

Ces premiers résultats encourageants permettent à Hopium de confirmer son calendrier de développement avec une annonce des résultats des essais sur banc de sa pile avant la fin du mois de juillet (TRL6), les essais sur route, en conditions réelles, à l'automne 2024 et une commercialisation des premières piles pour le début d'année 2025.

