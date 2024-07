09/07/2024 - 08:00

Communiqué de presse

Paris, le 9 juillet 2024 – 8h

Hopium et K-Challenge/Orient-Express Racing Team signent un partenariat

pour développer des systèmes de puissance hydrogène pour applications maritimes

Paris, le 9 juillet 2024 à 8h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports annonce la signature d'un partenariat avec K-Challenge, la sport-tech qui rassemble les meilleurs marins et le meilleur de la technologie avec pour objectif de remporter les plus grandes compétitions de voile internationale dont l'America's Cup. Ce partenariat long terme vise à développer une plateforme de solutions hydrogène pour des bateaux de moins de 30m. La première étape de ce partenariat sera d'équiper dès l'année prochaine, un démonstrateur de type Chase Boat, le bateau d'assistance d'Orient Express Racing Team, d'un système de pile à combustible Hopium d'une puissance de 160 kW. Grâce au système Hopium, K-Challenge va pouvoir bénéficier d'un système de pile à combustible décarboné, plus compact et surtout plus performant.

« Nous sommes ravis d'accueillir Hopium dans le consortium français dédié à la création d'une filière hydrogène navale française performante avec des technologies innovantes. Notre premier prototype sera livré d'ici quelques semaines et notre programme de R&D pour la 2eme génération démarrera avec la nouvelle pile à combustible d'Hopium. Nous annoncerons prochainement des partenaires supplémentaires qui permettront à la France de garder son leadership mondial dans le nautisme privé et professionnel. » a déclaré Stephan Kandler, Président fondateur et co-directeur de K-Challenge

Stéphane Rabatel, PDG d'Hopium a souligné : « Nous sommes ravis de ce premier partenariat dans le secteur de la compétition sportive qui permettra d'installer l'un de nos systèmes dans un bateau dès 2025. Par ailleurs, nous sommes fiers de développer ce projet aux cotés des équipes de K-Challenge Lab, avec qui nous partageons le même ADN pour les technologies innovantes et performantes en faveur de la décarbonation. Retenir la pile à combustible Hopium dès 2025, pour ce bateau à propulsion hydrogène du challenger français de l'America's Cup, montre l'intérêt grandissant du secteur pour notre technologie et la polyvalence de notre système dans le domaine maritime. Je remercie l'ensemble des équipes de K-Challenge pour leur confiance. »

Animées par des valeurs communes, de sens du collectif et de technologies durables et novatrices, K-Challenge Lab et Hopium œuvrent pour développer des solutions innovantes dans le domaine de la mobilité, du transport et de la transition écologique.

Ce premier partenariat confirme la pertinence du positionnement d'Hopium et atteste de la polyvalence de sa pile à combustible dont l'un des premiers systèmes sera installé dans un véhicule maritime. Véritables laboratoires à ciel ouvert, le secteur naval et les applications à destination de la compétition sont des voies exploratoires pour Hopium dans lesquelles l'innovation prend forme et les frontières de la mobilité sont repoussées.

Fort de ce partenariat, Hopium confirme son calendrier de développement avec l'annonce en juillet des résultats des essais sur banc de sa pile, les essais sur route à l'automne 2024 et une commercialisation des premières piles pour le début d'année 2025.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

À propos de K-Challenge :

K-Challenge, fondée en 2001 par Stephan Kandler, rejoint en 2021 par Bruno Dubois, est la première sport-tech au monde qui rassemble les meilleurs sportifs, ingénieurs, techniciens et experts français ayant l'objectif ultime de remporter des plus grandes compétitions de la voile internationale, dont le plus ancien trophée sportif au monde : l'America's Cup.

La maîtrise de cet environnement ultra-compétitif et aléatoire est le stimulant de notre créativité et de notre capacité d'innovation. La Sport-Tech K-Challenge est donc un véritable incubateur de talents et le creuset idéal pour le développement d'innovations majeures.

Soutenu par la Fédération Française de Voile et le Secrétariat d'État à la Mer, un programme spectaculaire et un package techno-sportif de très haut niveau de plusieurs années (incluant une technologie française révolutionnaire) a été mis en place pour enfin conquérir ces trophées et développer des innovations majeures dans le domaine de la mobilité et de la transition écologique.

Véritable BOOSTER marketing, notre plateforme à 360° permet à nos sponsors d'exposer leurs marques au niveau mondial et fédérer leurs employés autour des valeurs intrinsèques de notre sport : excellence, esprit d'équipe, protection de l'environnement, innovation.

Incubateur ultra-performant, la sport-tech K-Challenge offre aux investisseurs un retour sur investissement fortifié pas des revenus diversifiés : Actifs mobiliers et immobiliers, Sponsoring, Propriété Intellectuelle, Formation de haut niveau, Logiciels, Brevets, Franchise sportive, Nouvelles technologies

