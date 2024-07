02/07/2024 - 08:00

Communiqué de presse

Paris, le 2 juillet 2024 – 8h

Hopium s'engage pour un avenir durable en s'installant à Saint-Bonnet-de-Mure

sur un site industriel bas carbone

Paris, le 2 juillet 2024 à 8h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports annonce la signature officielle du bail pour son site industriel situé à Saint-Bonnet-de-Mure, dans l'est lyonnais. Ce site de plus de 1 000 m2 bénéficie d'un emplacement stratégique, permettant de réunir les équipes R&D, les équipes techniques et la production sur un seul et même lieu, et présente également des performances énergétiques remarquables. En effet, ce site écoresponsable affiche un Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) double A, en matière de consommation d'énergie (- 67 kWhEP/m2 par an) et en matière d'émission de gaz à effet de serre (2 kgeqCO2/m2 par an). Le choix de ce site s'inscrit pleinement dans l'engagement d'Hopium de réduction de son empreinte carbone et sa mission de décarbonation des transports lourds.

Outre la proximité avec les équipes de R&D, le choix par Hopium de la région Lyonnaise était naturel au regard de son écosystème dynamique dans le domaine des mobilités et de l'hydrogène mais aussi au bassin de savoir-faire local et de talents dont elle dispose, que cela soit par son vivier de formations ou ses entreprises. Pour la recherche de ce site, Hopium a été accompagné par l'agence ONLYLYON Invest, dédiée au développement économique de la région lyonnaise, qui a soutenu son projet auprès du bailleur, convaincue de l'intérêt des futures solutions développées par la société.

« ONLYLYON Invest est très fière de pouvoir accompagner l'implantation d'Hopium en région Lyonnaise car cette entreprise développe une solution complète de pile à combustible à hydrogène de haute puissance à destination du transport lourd qui présente de forts enjeux de décarbonation et vient donc renforcer l'engagement du territoire sur les mobilités durables à l'échelle de la métropole. Hopium vient donc contribuer à la constitution d'un véritable hub de talents dans le domaine de l'hydrogène et des mobilités durables, notamment avec une activité de R&D et d'assemblage » a déclaré Adrien Cattin, Conseil Filière Énergie chez ONLYLYON Invest.

Un engagement concret pour l'environnement et conforme aux valeurs RSE d'Hopium

Le nouveau site industriel de Saint-Bonnet-de-Mure, est équipé de nombreuses technologies permettant une réduction significative des émissions de carbone telles que 250 m2 de panneaux solaires sur la toiture du bâtiment et une isolation du meilleur niveau. Ce projet illustre la volonté d'Hopium d'intégrer des solutions durables dans son quotidien opérationnel, reflet de son ambition de contribuer activement à la transition écologique avec sa technologie.

En plus de ses bénéfices environnementaux, ce nouveau site incarne l'engagement d'Hopium envers des pratiques responsables et éthiques. Pour Hopium, le développement économique va de pair avec le respect de l'environnement et le bien-être au travail.

« Ce nouveau site va nous permettre de concilier notre projet de développement économique avec nos valeurs RSE qui sont l'exemplarité carbone, la qualité de vie au travail, une politique RH paritaire et égalitaire ainsi qu'une contribution active au début public sur la décarbonation. » a déclaré Stéphane Rabatel, PDG d'Hopium. « En effet, nous souhaitons que ce site soit le reflet de ces valeurs qui sont également le moteur de l'entreprise et qui nous permettront d'allier performance économique, respect de l'environnement et bien-être au travail. Nous souhaitons faire d'Hopium un acteur majeur de la décarbonation des transports lourds avec des engagements forts qui se traduisent dans nos actes. Ce site en est le premier exemple, d'autres suivront. »

L'emménagement est prévu courant des mois de septembre et d'octobre. Le site accueillera dans un premier temps les collaborateurs d'Hopium, les bancs d'essais de la société, un atelier de prototypage, ainsi qu'une première ligne d'assemblage d'une capacité de production annuelle de 500 systèmes piles dès 2025. Afin d'accompagner sa montée en cadence, Hopium prévoit de doubler ses effectifs d'ici fin 2025 et commence à nouer des partenariats technologiques avec des acteurs de la région. Comme évoqué[1], Hopium a fait le choix de se concentrer sur ce qui fait le cœur de sa technologie, la manufacture de sa pile à combustible, à savoir la conception et l'assemblage de la pile ainsi que le développement de l'ensemble des logiciels qui la composent. L'industrialisation des pièces maîtresses qui composent sa technologie sera externalisée à ses partenaires, spécialistes de ces composants.

Cette nouvelle étape permet à Hopium de confirmer son calendrier de développement avec l'annonce en juillet des résultats des essais sur banc de sa pile, les essais sur route à l'automne 2024 et une commercialisation des premières piles pour le début d'année 2025.

Prochain rendez-vous :

Rencontre investisseurs le 16 juillet 2024 à 18h à Lyon

Inscription : hopium@aelium.fr

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

Contact :

Relations investisseurs

S.Kennis et J. Gacoin

hopium@aelium.fr

[1] Communiqué du 18 juin 2024