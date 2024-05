23/05/2024 - 18:00

Paris, le 23 mai 2024 à 18h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce le lancement d'une mini-série de 8 vidéos sur YouTube, conçue pour présenter les collaborateurs, les atouts et les expertises qui font la force d'Hopium.

Une immersion au cœur des savoir-faire d'Hopium

Cette série, intitulée "We are Hopium", propose une plongée exclusive dans les coulisses de l'entreprise. À travers ces 8 épisodes, Hopium souhaite partager les visages, les histoires et les compétences de ceux qui contribuent chaque jour au développement de son projet de pile à combustible pour le transport lourd. Chaque vidéo mettra en avant un savoir-faire spécifique, permettant ainsi de découvrir les avantages et bénéfices de la technologie Hopium dans diverses applications.

Une série aux objectifs clairs :

Valoriser les collaborateurs : les employés d'Hopium sont sa plus grande richesse, cette série leur donne la parole et met en lumière leur passion, leur engagement et leur parcours.

: les employés d'Hopium sont sa plus grande richesse, cette série leur donne la parole et met en lumière leur passion, leur engagement et leur parcours. Partager l'expertise : Hopium dévoilera les différentes expertises qui font sa force, des processus innovants aux technologies de pointe qu'elle utilise.

: Hopium dévoilera les différentes expertises qui font sa force, des processus innovants aux technologies de pointe qu'elle utilise. Renforcer la proximité avec les actionnaires, investisseurs et partenaires : fidèle à ce qui a été annoncé, Hopium souhaite, en ouvrant les portes de l'entreprise, créer un lien plus étroit avec ses partenaires et ses actionnaires, en montrant avec transparence et authenticité ses démarches.

avec les actionnaires, investisseurs et partenaires : fidèle à ce qui a été annoncé, Hopium souhaite, en ouvrant les portes de l'entreprise, créer un lien plus étroit avec ses partenaires et ses actionnaires, en montrant avec transparence et authenticité ses démarches. S'adresser au marché, en valorisant un savoir-faire et une technologie uniques adaptés aux besoins futurs de la décarbonation.

Le 1er épisode, dédié à « La conception orientée client », est d'ores et déjà disponible sur la chaîne YouTube officielle d'Hopium. Les prochains épisodes seront diffusés à raison d'une vidéo par semaine, chaque jeudi.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

