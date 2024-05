14/05/2024 - 08:00

Communiqué de presse

Paris, le 14 mai 2024 – 8h

HOPIUM

Calendrier de développement confirmé

Hopium débute l'assemblage de ses piles à combustible de 100 kW

Paris, le 14 mai 2024 à 8h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds annonce avoir reçu, en moins d'un mois, l'ensemble des composants nécessaires à la fabrication des prototypes physiques des versions commerciales de ses piles à combustible. Conformément à son plan de marche, Hopium a débuté ce jour l'assemblage des stacks (plaques bipolaires et des membranes) de ses piles à combustible d'une puissance de 100 kW.

Cette étape importante, qui atteste de la confiance des fournisseurs clés d'Hopium envers la société et ses solutions, permet à Hopium de confirmer son calendrier de développement avec la réalisation de tests sur bancs d'essais (milieu contrôlé) pour juillet 2024 et d‘essais en conditions réelles (sur circuit) à l'automne 2024, pour une commercialisation dès le début de l'année 2025.

« C'est une nouvelle étape de notre feuille de route que nous venons de franchir. C'est également un pas important dans notre parcours vers une mobilité durable et respectueuse de l'environnement. Après des mois de travail, nous avons reçu les composants nécessaires pour débuter l'assemblage des piles à combustible pour nos solutions à hydrogène. Je remercie nos fournisseurs historiques qui nous ont livrés très rapidement et nous permettent de valider sereinement notre feuille de route des prochains mois.

Un nouvel horizon se dévoile pour notre entreprise et pour le transport lourd dans son ensemble. Nous sommes convaincus que nos piles à combustible représentent une avancée majeure pour les différentes applications du transport lourd, en offrant une alternative crédible aux moteurs à combustion traditionnels.

Conformément à ce que nous avons annoncé, nous sommes sur la bonne voie pour commercialiser nos solutions dès le début de l'année 2025. Cela représente non seulement un accomplissement pour nous en tant qu'entreprise, mais aussi une avancée importante vers un avenir décarboné, et plus durable dans le transport lourd, avec des applications concrètes dans le quotidien de tous. »

Stéphane Rabatel, PDG d'Hopium.

À Propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

SIN : FR0014000U63 - Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

