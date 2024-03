26/03/2024 - 18:00

HOPIUM

Lettre aux actionnaires

Paris, mars 2024

Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous à travers cette première lettre aux actionnaires et dans un moment particulièrement charnière de notre histoire. Nous sommes conscients que notre société a dû relever des défis et des revers, notamment dans notre projet de concevoir une voiture à hydrogène française. Malgré les efforts considérables et le dévouement de nos équipes, nous avons dû accepter que ce projet très ambitieux ne pouvait trouver un écho immédiat auprès des investisseurs et répondre aux attentes du marché.

Votre confiance et votre soutien ont été mis à rude épreuve, et pour certains, cela a pu se traduire par des pertes significatives. Je souhaite, avant tout, vous exprimer mes plus sincères regrets pour les difficultés que cela a pu engendrer.

Permettez-moi de vous présenter aujourd'hui un nouveau chapitre pour Hopium. Après une analyse approfondie de notre situation, de nos capacités et surtout des actifs technologiques dont nous disposons, j'ai la ferme conviction que nous sommes sur la bonne voie, et c'est bien pour cela que j'ai décidé de prendre les commandes de cette fabuleuse entreprise.

Hopium a pris la décision audacieuse de réorienter sa mission vers le développement d'une technologie d'avenir : la pile à combustible. Cette décision est le fruit d'une profonde réflexion. Notre expertise de la pile à combustible, accumulée au fil des années, associée à une réelle passion et au savoir-faire technique de nos équipes, émanant aussi bien de l'automobile que de l'aéronautique, nous place dans une position unique pour aborder ce marché avec crédibilité et innovation.

Nous sommes à l'aube d'une transformation significative. Les progrès réalisés par nos équipes dans le développement de cette nouvelle technologie sont non seulement prometteurs mais positionnent également Hopium comme un acteur potentiel majeur de la transition énergétique, avec un objectif clair et réalisable : nous envisageons de commercialiser notre première solution de motorisation à pile à combustible d'ici le début de l'année 2025.

Nous sommes pleinement conscients que le chemin parcouru a été semé d'embûches et que le nouvel horizon que nous vous proposons aujourd'hui demande de renouveler votre confiance en notre entreprise. Beaucoup d'entre vous, malgré les turbulences, sont restés fidèles à Hopium. Cette fidélité nous engage et nous sommes déterminés à redonner à la marque Hopium ses lettres de noblesse. Nous savons que notre seul outil de financement aujourd'hui est dilutif. Mais, sans la confiance de ce partenaire, Hopium n'aurait pas les moyens de ses ambitions.

Nous sommes sur le point de lancer une série d'initiatives pour garantir la transparence et le dialogue continu avec vous, nos actionnaires. Des rencontres et des mises à jour régulières vous seront proposées afin de vous tenir informés de nos progrès et de nos réalisations.

Votre soutien continue d'être la pierre angulaire de notre réussite. Nous sommes déterminés à restaurer et à renforcer la valeur d'Hopium. L'avenir, bien que rempli de défis, nous permettra de retrouver une dynamique vertueuse. Avec mes remerciements renouvelés pour votre engagement continu, je vous donne rendez-vous le 25 avril pour une feuille de route.

Stéphane Rabatel

Président-Directeur Général d'Hopium

UNE GOUVERNANCE RENOUVELÉE POUR MENER À BIEN LE NOUVEAU PROJET

Stéphane Rabatel, ingénieur de formation, est le nouveau Président-Directeur Général de Hopium, apportant avec lui une riche expérience technique et managériale dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique. Sa carrière débute chez EDF, avant de se distinguer dans le domaine de l'automobile où il contribue de manière significative à la stratégie d'électrification de Renault, jouant un rôle clé dans le développement de la Megane E-Tech.

Sa transition vers le secteur de l'aéronautique l'amène chez Safran Engineering, où il prend la direction de la division mécanique, démontrant ses compétences managériales et sa capacité à diriger des projets complexes. En 2018, il poursuit son engagement pour l'innovation en mobilité en tant que président de la start-up Vedecom Tech, se positionnant à l'avant-garde des technologies émergentes.

Sa trajectoire prend une nouvelle dimension chez Inocel en 2022, où il endosse le rôle de directeur général, contribuant à des projets ambitieux de piles à combustible à hydrogène de forte puissance. Parallèlement, son expertise est reconnue au niveau national, puisqu'il intègre en 2023 les Comités d'Engagement et de Suivi de la Stratégie Nationale pour le Développement de l'Hydrogène Décarboné en France.

Son arrivée à la tête de Hopium visant à repositionner la société en tant qu'équipementier spécialisé dans les solutions de mobilité durable, marque une étape cruciale. Stéphane Rabatel est vu comme le leader capable de piloter l'entreprise à travers ses défis, grâce à sa connaissance approfondie de l'écosystème automobile et de l'hydrogène, ainsi que ses solides compétences en gestion et leadership.

Calendrier financier 2024

22 avril 2024 : Résultats annuels 2023 et rapport financier annuel 2023



Webinaire

25 avril 2024 – 18h

Présentation de la nouvelle feuille de route du Groupe

Inscription ici : us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TxBNznKHQB-yctpfG1c6gg

