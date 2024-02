27/02/2024 - 17:45

Communiqué de presse

Paris, le 27 février 2024

HOPIUM FAIT EVOLUER SA GOUVERNANCE POUR EXECUTER SON PIVOT STRATEGIQUE

Hopium (Euronext Growth Paris : ALHPI), entreprise française de Haute Technologie en phase de développement de systèmes de piles à combustible hydrogène pour les secteurs de la mobilité durable et du stationnaire, annonce la nomination de Stéphane Rabatel au poste de Président-directeur général d'Hopium et la cooptation d'un nouvel administrateur. Cette évolution de la gouvernance s'inscrit dans le cadre de l'exécution du pivot stratégique initié par le groupe sous la présidence de Sylvain Laurent afin de développer un système de pile à combustible hydrogène dédié en priorité au secteur de la mobilité lourde.

Paris, le 27 février 2024 – 17h45 – Réuni ce mardi 27 février 2024, le Conseil d'administration d'Hopium a nommé Monsieur Stéphane Rabatel au poste de Président-directeur général, et coopté un nouvel administrateur en la personne de Monsieur Rodolphe Cadio.

Ingénieur de formation, Stéphane Rabatel possède 25 ans d'expérience dans l'industrie. Après avoir débuté sa carrière à EDF, il exerce différentes fonctions dans des groupes du secteur de la mobilité. Engagé dans la décarbonation et l'hydrogène, il anime la réflexion stratégique du groupe RENAULT sur l'ensemble de sa gamme électrique et son déploiement au sein de l'ingénierie, imaginant ce qui deviendra la Megane E-tech. Il rejoint ensuite des partenaires du groupe dans des rôles de Direction de l'innovation, tout d'abord SAFRAN Engineering comme Directeur de la Business Unit Mécanique, puis la startup VEDECOM Tech, fer de lance en matière d'innovation de l'Institut français de Transition Energétique VEDECOM dédié aux mobilités de demain. En 2022, il prend la Direction Générale de la société INOCEL qui porte un projet de pile à combustible hydrogène de forte puissance, et remporte le prix de l'innovation produit au Salon Nautique 2022. Il contribue depuis 2023 en tant qu'expert aux Comités d'Engagement et de Suivi de la Stratégie Nationale pour le Développement de l'Hydrogène Décarboné en France (France 2030).

Avec plus de vingt ans d'expérience, Rodolphe Cadio a été Directeur financier de plusieurs sociétés, dont certaines cotées en bourse. Il a également exercé des missions de M&A et de structuration de la fonction Finance dans le cadre de stratégies de croissance par acquisitions.

Sylvain Laurent quitte les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général d'Hopium et déclare à cette occasion :

« En 2023, Hopium a réorienté sa stratégie et redéfini son organisation pour devenir un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène. La feuille de route que nous avons annoncée pour atteindre le niveau de maturité technologique TRL 6 à la fin du premier semestre 2024 est plus que jamais d'actualité avec le soutien d'Atlas. La Société poursuit la prise de contacts et les discussions avec différents partenaires industriels et commerciaux potentiels, avec pour objectif la présentation d'un plan de continuation de l'activité. Je passe le relais à Stéphane Rabatel, dont l'expertise technique et la connaissance approfondie de l'écosystème du marché de l'hydrogène sont des atouts sur lesquels le groupe va s'appuyer pour finaliser cette première phase et anticiper la mise en œuvre des prochaines étapes. Les équipes sont mobilisées avec lui autour d'une même ambition : faire d'Hopium un acteur industriel de premier plan dans le domaine de la mobilité durable. »

Olivier Lombard, fondateur d'Hopium, revient sur la genèse de la pile à combustible :

« Les défis techniques et les fortes exigences de performance rencontrés lors du développement de l'Hopium M?china nous ont permis de catalyser une optimisation sans précédent du stack et du système pile à combustible : des atouts majeurs pour effectuer ce pivot stratégique vers la mobilité lourde. J'apporterai toute mon énergie et soutien aux équipes dans les challenges passionnants qui s'annoncent. »

Stéphane Rabatel, Président- directeur général d'Hopium a ajouté :

« Hopium a développé sa propre pile à combustible parce qu'aucune autre sur le marché n'avait les performances recherchées. Ce capital technologique place le groupe en position de leader sur le segment du véhicule lourd, avec une solution modulaire aux standards automobiles. Le contexte est favorable. Tout en favorisant l'émergence d'une filière de l'électrolyse visant à décarboner progressivement l'industrie, de plus en plus de gouvernements ont pris conscience que la mobilité lourde constitue un segment de marché prioritaire. Merci à Sylvain Laurent pour le travail accompli. Nous avons hâte de faire la démonstration des caractéristiques inégalées de notre pile à combustible et de sa capacité à être rapidement industrialisée. »

