24/10/2023 - 17:45

Communiqué de presse

Paris, le 24 octobre 2023 – 17h45

Succès de la participation d'Hopium au Salon GITEX 2023 en partenariat avec EVLAB, une plateforme de mobilité électrique multimarques basée au Moyen-Orient

Nombreuses marques d'intérêts industrielles et financières de la part d'acteurs majeurs de la région

Poursuite de l'ambition internationale après la récente annonce de discussion d'un rapprochement industriel et capitalistique avec l'américain Micromobility.com coté au Nasdaq

Hopium et EVLAB ont fait « stand commun » au salon GITEX 2023 qui s'est tenu du 16 au 20 octobre 2023 à Dubaï.

L'association de ces deux entreprises engagées dans la décarbonisation des secteurs de la mobilité s'inscrit dans le cadre d'un partenariat visant à aider Hopium à pénétrer le marché du Moyen-Orient, une région qui investit massivement dans l'hydrogène et les énergies renouvelables pour préparer l'ère de l'après-gaz et de l'après-pétrole.

La 28e Conférence des Parties sur le Climat de l'ONU (COP 28) qui se déroulera du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï devrait braquer encore plus les projecteurs sur cette région et son attractivité.

Après le succès du GITEX 2023, Hopium et EVLAB souhaitent prolonger et renforcer leur partenariat afin de promouvoir la technologie Hopium au Moyen-Orient, dans un contexte d'intérêt croissant pour la technologie de pile à hydrogène appliquée aux secteurs de la mobilité.

Sylvain Laurent, PDG d‘Hopium, explique : « Lors du salon international GITEX à Dubaï, en partenariat avec EVLAB, nous avons eu l'opportunité de rencontrer plusieurs acteurs majeurs de l'économie dans la région, publics et privés. Ils ont confirmé l'intérêt croissant que les gouvernements et les acteurs locaux portent à Hopium et à notre pile à combustible. L'attractivité de la marque Hopium et de notre technologie tant aux Etats-Unis, qu'au Moyen-Orient, deux régions qui investissent massivement dans l'hydrogène, nous encourage à poursuivre les discussions engagées. »

Kévin Chalhoub, PDG et fondateur d'EVLAB, partage sa vision : « Nous souhaitons renforcer notre partenariat avec Hopium après le succès du salon Gitex. Hopium pourrait devenir un acteur incontournable au Moyen-Orient, aussi bien pour la future commercialisation de la pile à combustible, qu'à plus long-terme avec la commercialisation de sa berline. La région souhaite être à la pointe des énergies décarbonées et des solutions de mobilités propres. L'hydrogène est un axe prioritaire dans la région pour préparer l'après-pétrole. »

À propos de Hopium :

Hopium est un acteur innovant de l'ingénierie des piles à combustible à hydrogène, œuvrant pour une mobilité propre et efficace. Sous la direction de son PDG, Sylvain LAURENT, Hopium est résolument tourné vers l'avenir, visant à révolutionner le secteur de la mobilité durable grâce à sa technologie de pointe. Pour en savoir plus, visitez https://www.hopium.com

À propos de EVLAB :

EVLAB a été fondée par Kevin Chalhoub, diplômé de l'université de Stanford, à la suite d'une forte expérience dans le retail de luxe au Moyen-Orient. EVLAB est une plateforme de mobilité électrique multimarques dont l'objectif est de favoriser la transition vers un transport durable en tirant parti des avantages que la mobilité électrique apporte à la qualité de l'air, à l'environnement en général et à une croissance économique diversifiée. EVLAB s'associe à des acteurs clés de l'industrie pour proposer une sélection des meilleurs produits d'e-mobilité disponibles sur le marché.

À propos du GITEX :

Le GITEX est l'un des plus grands salons dédiés aux nouvelles technologies, qui a lieu à Dubaï sur deux sites couvrant un espace d'exposition de 41 halls. Ce salon accueille aussi bien des géants technologiques que des startups révolutionnaires dans les domaines de l'IA, de la cybersécurité, de la mobilité, et de la technologie durable, aux côtés d'investisseurs et d'institutions gouvernementales. L'édition 2023, qui s'est déroulée du 16 au 20 octobre 2023, a permis d'accueillir 175 pays, 6 000 exposants, 1 800 start-up, 1 000 investisseurs et près de 200 000 visiteurs.

ISIN : FR0014000U63

Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

Suivez-nous sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter

CONTACTS