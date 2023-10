17/10/2023 - 17:45

Communiqué de Presse

Micromobility.com, cotée au NASDAQ, envisage de devenir un actionnaire de long terme d'Hopium

Signature d'une lettre d'intention entre Micromobility.com et Atlas Special Opportunities en vue de l'achat d'obligations convertibles pour un montant de 3 M$

Discussions en cours avec Micromobility.com en vue de financer le développement d'Hopium sous forme de prêt d'actionnaire jusqu'à 15M de dollars

Paris, le 17 octobre 2023 – 17h45 - Hopium (EPA: ALHPI), annonce avoir été informé de la signature d'une lettre d'intention signée entre Atlas Special Opportunities, actionnaire d'Hopium, et Micromobility.com, société cotée au Nasdaq, spécialiste de la micromobilité urbaine (NASDAQ: MCOM). Cet accord, conditionné à la signature de la documentation définitive, permettrait à Hopium de bénéficier du soutien financier et stratégique d'un expert de la mobilité durable et de la micromobilité.

Le communiqué de presse publié par Micromobility.com est à disposition ici :

https://www.nasdaq.com/press-release/micromobility.com-takes-a-further-step-in-its-development-focusing-on-the-hydrogen

Par cet accord, Micromobility.com deviendrait un actionnaire long terme d'Hopium par le biais de l'achat d'obligations convertibles à Atlas Special Opportunities.

Par ailleurs, Microbility.com et Hopium ont entamé des discussions en vue d'un éventuel partenariat financier et stratégique.

Hopium pourrait ainsi compter sur Micromobility.com pour lui ouvrir le marché nord-américain de la nouvelle mobilité décarbonée, qui devrait représenter environ 198 milliards de dollars (USD) dans le monde en 2030 (source : Precedence Research ).

« Micromobility.com ne serait pas seulement un nouvel investisseur, mais un partenaire qui nous donnerait de la visibilité aux Etats-Unis pour nos projets actuels et qui nous ouvrirait un segment de marché de plus en plus important » affirme Sylvain LAURENT, PDG de Hopium.

Micromobility.com bénéficierait d'une solution totalement décarbonée pour se différencier dans un marché en pleine croissance, reposant essentiellement sur des piles lithium, les batteries acides et les accumulateur nickel-hydrure métallique (NiMH).

« Les enjeux de décarbonisation sont une priorité pour les Etats, je me donne les moyens de les adresser avec la technologie la plus verte qui soit, l'hydrogène. Hopium est un atout pour que notre groupe se différencie sur le marché de la mobilité et qu'on étende nos activités à de nouvelles perspectives » ajoute Salvatore PALELLA, fondateur et CEO de Micromobility.com.

À propos de Micromobility.com :

Micromobility.com est une force motrice dans l'industrie de la micromobilité, dédiée à la création de solutions durables et efficaces pour le transport urbain. Avec un portefeuille de marques innovantes telles que Helbiz et Wheels, Micromobility.com Inc permet aux individus de naviguer dans les environnements urbains de manière pratique et respectueuse de l'environnement.

À propos de Hopium :

Hopium est un acteur innovant de l'ingénierie des piles à combustible à hydrogène, œuvrant pour une mobilité propre et efficace. Sous la direction de son PDG, Sylvain LAURENT, Hopium est résolument tourné vers l'avenir, visant à révolutionner le secteur de la mobilité durable grâce à sa technologie de pointe. Pour en savoir plus, visitez https://www.hopium.com.

ISIN : FR0014000U63 / Mnémonique : ALHPI / www.hopium.com

