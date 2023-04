06/04/2023 - 07:15

HOPIUM DEVOILE LES CARACTERISTIQUES DE SA PILE A HYDROGENE

ET CIBLE DE NOUVEAUX MARCHES

Alors que l'Union Européenne confirme la fin des moteurs thermiques en 2035, Hopium dévoile les premiers résultats de sa pile à hydrogène.

Une pile à Hydrogène aux caractéristiques inégalées en termes de puissance, de compacité et de durabilité.

Pour répondre au cahier des charges imposé par le développement de l'Hopium Machina, leur véhicule haut de gamme à hydrogène, les équipes d'Hopium ont conçu en un temps record une technologie de pointe capable de répondre aux exigences les plus élevées en termes de compacité, de durabilité et de performance. Le système de pile à combustible d'Hopium constitue un actif technologique différenciant, ayant fait l'objet de 27 dépôts de brevets, dessins et modèles.

« Pour accélérer l'adoption de la technologie Hydrogène, l'ensemble de l'industrie est confronté au même défi technique : offrir un maximum de puiss ance dans un minimum d'espace, tout en tenant compte des impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie. » explique Olivier Lombard, fondateur d'Hopium.

Les essais sur banc effectués par la société affichent des rendements inégalés (5kW /KG et 8,4 kW/L à l'échelle de la cellule). Des tests de durabilité sont par ailleurs en cours, et les premiers résultats témoignent également de performances supérieures à toutes les technologies alternatives disponibles sur le marché.

Hopium élargit ses marchés cibles

Dans les prochains mois, Hopium compte intégrer son système-pile (incluant la pile à hydrogène et ses sous-systèmes de gestion des fluides) au sein de la plateforme de son prochain prototype (intégrant les réservoirs d'hydrogène, le système-pile et les moteurs électriques).

Chacune de ces briques technologiques pourrait être proposée de manière autonome ou combinée aux marchés de la mobilité afin de participer à la décarbonation du secteur des transports, premier émetteur de gaz à effet de serre en France avec 31% du total des émissions.

Sylvain Laurent, Directeur Général d'Hopium, explique : « Tout en gardant l'Hopium Machina en ligne de mire, nous souhaitons prioriser le développement de la technologie Hopium afin de pouvoir valoriser rapidement notre savoir-faire. En matière de mobilité professionnelle et de mobilité lourde, les besoins sont là et les infrastructures se développent rapidement. »

Une gouvernance et une organisation renforcées pour finaliser le développement de la pile à Hydrogène

Pour déployer sa nouvelle stratégie, l'entreprise a renforcé sa gouvernance aux côtés du fondateur Olivier Lombard : Sylvain Laurent (ex-Dassault Systèmes) en tant que Directeur Général, Philippe Baudillon (ex-Clear Channel) en tant que Directeur Général délégué, et Alain Guillou (ex-Naval Group) en tant que Président du Conseil d'Administration, font bénéficier Hopium de leur expertise d'industriels reconnus.

L'entreprise organise désormais ses activités autour de deux pôles : Hopium Technologies, qui développe la pile à combustible à destination du marché professionnel, et Hopium Automotive, dont la vocation est de développer une gamme de véhicules à hydrogène grand public, dont l'Hopium Machina sera la vitrine technologique.

