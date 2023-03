15/03/2023 - 18:20

Lors de sa réunion du 15 mars 2023, le Conseil d'administration d'Hopium a décidé à l'unanimité de coopter Alain Guillou comme administrateur indépendant et de le nommer nouveau Président du conseil d'administration d'Hopium en remplacement de Jean-Baptiste Djebbari. La société proposera aux actionnaires de ratifier cette cooptation à la prochaine assemblée générale pour la durée du mandat restant à courir de Jean-Baptiste Djebbari, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos du 31 décembre 2024.

Le Conseil d'administration a remercié Jean-Baptiste Djebbari pour son implication et son énergie qui ont permis d'accroître la visibilité nationale et internationale d'Hopium et de mettre en place les bases d'une organisation qui a pour vocation de faire passer l'entreprise du stade d'une start-up à celui d'une entreprise industrielle.

Ingénieur de formation, Monsieur Alain Guillou, dispose de près de 40 années d'expérience dans le secteur étatique et industriel de la Défense, notamment au sein de Naval Group où il a occupé les fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du développement international ainsi que des activités de R&D, particulièrement le projet de développement d'un système de propulsion anaérobie pour sous-marins, basé sur une pile à hydrogène.

Alain Guillou aura pour mission d'accompagner Hopium dans les prochaines étapes industrielles et commerciales de son développement en s'appuyant sur les responsabilités qu'il a exercées dans les domaines de l'industrialisation de produits innovants, des partenariats industriels, du marketing, des achats, des systèmes d'information, de l'excellence opérationnelle ou des ressources humaines.

Le Conseil d'administration va également pouvoir compter sur la grande expérience en matière de gouvernance d'Alain Guillou en tant qu'ancien administrateur de sociétés à dimension internationale pour le suivi de la feuille de route et la bonne organisation des travaux du conseil. Cette nomination permettra également au Conseil de bénéficier de son éclairage de haut niveau sur un certain nombre de décisions stratégiques à prendre.

Hopium s'est fixé comme objectif d'atteindre la rentabilité d'ici quatre ans. Il a revu son équipe dirigeante et fait, aux côtés de la voiture Machina, de la pile à combustible un axe majeur de sa stratégie industrielle. Le groupe se déploie désormais dans deux dimensions : Hopium Technologies (qui développe la pile à combustible et son système d'alimentation et de refroidissement, orientés BtoB) et Hopium Automotive (constructeur d'automobile à hydrogène, orienté BtoC).

Le Conseil d'administration a déclaré : « L'arrivée en décembre 2022 de Sylvain Laurent (DG) et Philippe Baudillon (DG délégué) aux côtés du fondateur Olivier Lombard a confirmé le pivot industriel opéré par Hopium qui aujourd'hui se renforce avec la nomination d'Alain Guillou à la Présidence du Conseil. »

Alain Guillou a déclaré : "Je rejoins avec enthousiasme l'aventure Hopium. La nouvelle feuille de route industrielle est ambitieuse mais réaliste. La pile à combustible et le véhicule Machina ont une réelle avance technologique par rapport au reste du marché. Hopium va devenir un acteur majeur du monde de l'hydrogène et je suis très fier de pouvoir y contribuer.”

Jean-Baptiste Djebbari a déclaré : « J'ai été très heureux de participer à l'aventure Hopium. Hopium est dotée d'un vrai potentiel technologique grâce à ses équipes d'ingénieurs. L'action conduite a permis à Hopium de s'insérer pleinement dans l'écosystème lié à l'hydrogène en France et à l'international, et je souhaite un franc succès à l'entreprise. »

ISIN : FR0014000U63

Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

A PROPOS D'HOPIUM

Fondée en 2019 par Olivier Lombard, vainqueur en 2011 des 24h du Mans, Hopium ambitionne de devenir un acteur de premier plan dans la propulsion à hydrogène. Fort de savoir-faire uniques dans ce domaine, Hopium et son équipe d'experts de premier plan et à la pointe de l'innovation dans ses deux activités Hopium Technologies et Hopium Automotive développent leurs propres technologies innovantes dont une pile à combustible haute performance et son système d'alimentation et de refroidissement. Les nouvelles solutions appliquées à la mobilité visent à répondre aux défis de la transition énergétique, particulièrement dans le domaine des transports qui représente à lui seul 20% des émissions de gaz à effet de serre. Hopium est cotée sur Euronext Growth.