Communiqué de presse

PRECISIONS RELATIVES AUX MESURES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE

DU NOUVEAU PLAN STRATEGIQUE

Paris, le 13 janvier 2023 à 17h45 - HOPIUM (la « Société »), constructeur français de véhicules haut de gamme à hydrogène en phase de développement d'un prototype préindustriel, souhaite apporter des précisions concernant les mesures mises en œuvre dans le cadre de la définition d'une nouvelle feuille de route qui tient compte des besoins de financement de la Société. Cette communication fait suite au communiqué publié par Hopium le 22 décembre 2022 et a pour objectif de porter à la connaissance du marché certaines informations complémentaires contenues dans un article de presse.

Comme annoncé par voie de communiqué le 22 décembre 2022, « le Conseil d'Administration d'Hopium a chargé une nouvelle équipe de direction de poursuivre le développement de la plateforme technologique de l'Hopium Machina tout en mettant en œuvre des mesures d'ajustement des charges.

Ces mesures, qui doivent permettre de finaliser le développement de la plateforme en vue de son industrialisation, consisteront notamment à séquencer le développement de prochains prototypes et à ajuster les effectifs [afin] de mieux répartir le besoin de financement de la société dans les prochains mois. »

Dans le cadre de ce nouveau plan, la Société étudie différents scénarios y compris le séquençage et le calendrier de la commercialisation de l'Hopium Machina, et la possibilité de commercialiser ou de licencier dans un premier temps sa pile à combustible. Conçue pour répondre aux caractéristiques haut de gamme de l'Hopium Machina, notamment en termes de compacité, de durabilité et de performance, cette pile à combustible représente un actif technologique différentiant ayant fait l'objet de 16 dépôts de brevets.

Dans cette nouvelle phase de développement, la société analyse sa structure de financement et de coûts, laquelle pourrait conduire à une réduction de la masse salariale après une période de recrutement importante qui a permis d'intensifier les efforts de R&D. Cette réduction dépendra des contours définitifs du plan stratégique qui est en cours d'élaboration.

En prenant notamment pour hypothèse des tirages sur la ligne de financement obligataire Atlas[1], la Société confirme qu'elle estime pouvoir faire face à ses besoins de financement estimés jusqu'au 30 juin 2023, étant précisé qu'elle continue d'explorer d'autres sources de financement dans le cadre de son nouveau plan stratégique, y compris par voie d'appel au marché, et/ou par le biais de partenariats industriels.

La Société détaillera sa nouvelle feuille de route, ainsi que les besoins de financements afférents, dès que son analyse stratégique sera achevée, et au plus tard à l'occasion de la présentation de ses comptes annuels.

A PROPOS D'HOPIUM

Fondée par Olivier Lombard, le plus jeune vainqueur des 24h du Mans, Hopium est l'aboutissement de son expérience acquise sur les circuits de course automobile. Olivier Lombard a piloté pendant 7 ans des voitures de course propulsées à l'hydrogène, faisant de lui un expert dans le domaine. Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis environnementaux contemporains. Alors que le secteur du transport est responsable à lui seul de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise se positionne comme étant un acteur de la lutte contre le changement climatique. Hopium réunit une équipe d'experts à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène et de l'ingénierie automobile, ainsi que des partenaires de premier plan.

[1] Etant précisé que l'emprunt obligataire conclu avec Atlas est constitué de neuf tranches : (i) une première tranche de 5,5 millions d'euros de valeur nominale (tirée en septembre 2022) et (ii) huit tranches d'une valeur nominale maximum de 2 millions d'euros chacune (dont une tranche tirée en janvier 2023), sous réserve d'une capitalisation boursière de la Société au moins égale à 50 millions d'euros constatée 15 jours de bourse avant la date d'émission d'une nouvelle tranche.