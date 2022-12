22/12/2022 - 18:00

Hopium renforce sa gouvernance opérationnelle et fixe ses nouvelles priorités stratégiques pour le développement de l'Hopium Machina

Paris, le 22 décembre 2022 – 18h00 – Le Conseil d'administration d'Hopium, réuni en date du 19 décembre 2022, a décidé de renforcer la gouvernance opérationnelle de la société dans le cadre d'une feuille de route redéfinie en tenant compte des capacités de financement et de nouveaux objectifs opérationnels.

Hopium, créée en 2019 par Olivier Lombard, a durant ces trois dernières années développé le concept de la Machina. Cette nouvelle voiture s'appuie sur un concept de pile à combustible à hydrogène, concept technologique révolutionnaire pour le monde de la mobilité à faible empreinte carbone.

Hopium rentre dans une nouvelle phase qui nécessite de préparer les cycles de commercialisation et les débouchés nouveaux reposant sur la pile à combustible à hydrogène.

A ce titre, le Conseil d'administration a nommé Sylvain Laurent Directeur général de la Société et Philippe Baudillon en qualité de Directeur général délégué pour conduire ces nouvelles phases.

Olivier Lombard est nommé Directeur général adjoint en charge du produit Hopium Machina, dont la plateforme technologique et le système pile à combustible, piliers de la stratégie.

Sylvain Laurent, Directeur général, et Philippe Baudillon, Directeur général délégué, apporteront leurs expertises acquises dans le pilotage de grands groupes internationaux.

Administrateur d'Hopium depuis décembre 2021, Sylvain Laurent est diplômé de l'école nationale d'ingénieur de Metz (ENIM). Il a fondé et co-dirigé une société experte en conseils et systèmes d'intégration cycle de vie du produit (PLM). Il a par ailleurs occupé plusieurs postes de direction au sein de grandes sociétés françaises et internationales, telles que IBM, Siemens et Dassault Systèmes, au sein de laquelle il fut également Executive Vice-President chargé de soutenir le développement de la région Asie et en charge du réseau commercial mondial de Dassault Systèmes.

Diplômé de l'ENA et après une première partie de carrière en tant que haut fonctionnaire de l'Etat, Philippe Baudillon a également exercé plusieurs fonctions de direction générale dans l'univers du sport et des médias. Il a notamment été Président-directeur général de Clear Channel France, et membre du Comité exécutif de Clear Channel Monde jusqu'en 2020.

Priorités 2023 : ajustement de la structure de charges et finalisation de la plateforme technologique de l'Hopium Machina en vue de son industrialisation.

Hopium poursuit son programme de recherche visant à développer un système de pile à combustible haute puissance, conçu pour une nouvelle génération de véhicules à hydrogène et adaptée aux objectifs de performance de l'Hopium Machina.

Rappelons que la présentation du concept car Hopium Machina Vision au Mondial de l'auto en octobre 2022 s'est accompagnée du dépôt de dix premières demandes de brevets portant notamment sur le design, les technologies embarquées et le système de pile à combustible qui constitue le cœur de la technologie Hopium.

Le Conseil d'Administration a chargé la nouvelle équipe de direction de poursuivre le développement de la plateforme technologique de l'Hopium Machina tout en mettant en œuvre des mesures d'ajustement des charges.

Ces mesures consisteront notamment à séquencer le développement de prochains prototypes et à ajuster les effectifs en fonction des priorités stratégiques. Elles permettront de mieux répartir le besoin de financement de la société dans les prochains mois.

Pour financer la poursuite de son développement, Hopium dispose d'une ligne de financement obligataire conclue en octobre 2022 avec la société Atlas Special Opportunities d'un montant brut maximum de 21,5 M€ et d'une ligne de financement conclue le 13 juin 2022 avec la société LDA d'un montant brut maximum de 50 M€. La société dispose par ailleurs du soutien de ses actionnaires historiques qui ont décidé de procéder à un apport en compte courant d'associés à hauteur de 1,9 M€, portant le montant des apports en compte courant d'associés à 5,4 M€.

Hopium continue d'explorer en parallèle d'autres sources de financement et différents schémas industriels afin de garantir la mise en œuvre des prochaines étapes préalables à la commercialisation de son véhicule. La société détaillera sa feuille de route à l'occasion de la présentation de ses comptes annuels.

