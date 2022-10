27/10/2022 - 18:00

Communiqué de presse

Résultats du 1er semestre 2022

Poursuite de la feuille de route et intensification des efforts de R&D dans le cadre du développement de l'Hopium Machina.

Paris, le 27 octobre 2022 – 18h00 – HOPIUM (ISIN : FR0014000U63, Mnémonique : ALHPI), premier constructeur français de berlines haut de gamme à hydrogène présente ses résultats semestriels. Le Conseil d'Administration s'est réuni le 26 octobre 2022 afin d'arrêter les comptes relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2022 (comptes sociaux soumis à un examen limité par les Commissaires aux comptes).

Activité du 1er semestre 2022 : intensification des efforts de R&D et présentation de l'intérieur du concept car « Machina Vision » en amont du Mondial de l'Automobile

Au cours du premier semestre 2022, la Société a accéléré son plan de développement en vue d'une commercialisation de l'Hopium Machina à partir de 2025 : 74 nouveaux collaborateurs ont été recrutés afin de renforcer les équipes, notamment de R&D. La révélation de l'intérieur du concept car « Machina Vision » en amont du salon Mondial de l'Automobile a constitué une étape supplémentaire dans le cadre du développement du prototype préindustriel qui sera présenté en 2023. Plusieurs faits marquants ont jalonné ce semestre :

Transfert des titres Hopium d'Euronext Access+ vers Euronext Growth : l'admission des titres de la Société sur Euronext Growth Paris a eu lieu le 20 janvier 2022, accompagné du passage en cotation continue, constituant une opportunité pour de nouveaux investisseurs de rejoindre l'aventure industrielle et entrepreneuriale d'Hopium.

l'admission des titres de la Société sur Euronext Growth Paris a eu lieu le 20 janvier 2022, accompagné du passage en cotation continue, constituant une opportunité pour de nouveaux investisseurs de rejoindre l'aventure industrielle et entrepreneuriale d'Hopium. Accord stratégique conclu avec Bridgestone, acteur mondial des pneumatiques : la Société a signé un accord de partenariat avec Bridgestone, le 22 février 2022. L'objet de ce partenariat concerne la conception de pneumatiques à faible résistance au roulement permettant à l'Hopium Machina d'atteindre les 1000 km d'autonomie.

la Société a signé un accord de partenariat avec Bridgestone, le 22 février 2022. L'objet de ce partenariat concerne la conception de pneumatiques à faible résistance au roulement permettant à l'Hopium Machina d'atteindre les 1000 km d'autonomie. Dépôt des premières demandes de brevets : Hopium a déposé dix premières demandes de brevets portant sur le design intérieur et extérieur de la voiture ainsi que sur le système de pile à combustible. Ces dépôts de brevets visent à garantir la protection des savoir-faire et la propriété des innovations technologiques développés par Hopium.

Hopium a déposé dix premières demandes de brevets portant sur le design intérieur et extérieur de la voiture ainsi que sur le système de pile à combustible. Ces dépôts de brevets visent à garantir la protection des savoir-faire et la propriété des innovations technologiques développés par Hopium. Création de la société Hopium Lab : Hopium Lab, filiale à 100% de la Société, a été constituée afin de mener des activités de R&D innovantes et durables dans le cadre de partenariats en France et à l'étranger, notamment en matière de produits et services basés sur l'usage de nouveaux matériaux et/ou de nouvelles technologies dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, de l'agronomie et de l'industrie.

Hopium Lab, filiale à 100% de la Société, a été constituée afin de mener des activités de R&D innovantes et durables dans le cadre de partenariats en France et à l'étranger, notamment en matière de produits et services basés sur l'usage de nouveaux matériaux et/ou de nouvelles technologies dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, de l'agronomie et de l'industrie. Renforcement de la gouvernance : l'assemblée générale en date du 20 juin 2022 a nommé Messieurs Olivier Lombard, Hervé Lenglart, Sylvain Laurent et Jean-Baptiste Djebbari en qualité d'administrateurs pour une durée de trois ans. Conformément aux meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise, le Conseil d'Administration a décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration, assurées par Jean-Baptiste Djebbari, et de Directeur Général, assurées par Olivier Lombard.

l'assemblée générale en date du 20 juin 2022 a nommé Messieurs Olivier Lombard, Hervé Lenglart, Sylvain Laurent et Jean-Baptiste Djebbari en qualité d'administrateurs pour une durée de trois ans. Conformément aux meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise, le Conseil d'Administration a décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration, assurées par Jean-Baptiste Djebbari, et de Directeur Général, assurées par Olivier Lombard. Poursuite du plan de recrutement : au cours du premier semestre 2022, la Société a recruté 74 nouveaux collaborateurs pour ses fonctions opérationnelles clés, principalement des ingénieurs, portant l'effectif total à 126 personnes au 30 juin 2022.

au cours du premier semestre 2022, la Société a recruté 74 nouveaux collaborateurs pour ses fonctions opérationnelles clés, principalement des ingénieurs, portant l'effectif total à 126 personnes au 30 juin 2022. Mise en place d'une ligne de financement d'un montant maximum de 50 millions d'euros sur trois ans : le 13 juin 2022, la Société a annoncé la conclusion d'un accord avec la société d'investissement LDA Capital portant sur la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres d'un montant brut total maximum de 50 millions d'euros sur une période de trois ans, par émission, en plusieurs fois et à la seule initiative de la Société, d'actions nouvelles de la Société. Il est rappelé qu'à date, la Société n'a pas utilisé la ligne de financement en fonds propres actuellement en place avec LDA.

le 13 juin 2022, la Société a annoncé la conclusion d'un accord avec la société d'investissement LDA Capital portant sur la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres d'un montant brut total maximum de 50 millions d'euros sur une période de trois ans, par émission, en plusieurs fois et à la seule initiative de la Société, d'actions nouvelles de la Société. Il est rappelé qu'à date, la Société n'a pas utilisé la ligne de financement en fonds propres actuellement en place avec LDA. Présentation de l'intérieur de la Machina Vision : la Société a révélé l'intérieur du concept car « M?china Vision » en amont de sa participation au Mondial de l'Automobile qui s'est déroulé du 17 au 23 octobre 2022. Ses caractéristiques innovantes ont séduit les visiteurs du salon, notamment son écran de tableau de bord rétractable présent sur toute la largeur de l'habitable, sa console centrale haptique proposant une interface sensorielle inédite, et son toit vitré panoramique opacifiant permettant d'améliorer l'expérience utilisateur.

Résultats semestriels 2022

La Société n'ayant pas encore initié la commercialisation de ses véhicules, qui sont en cours de développement, elle n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au cours du 1er semestre 2022.

L'activation des coûts de Recherche et Développement en immobilisations incorporelles a généré 2 M€ de produits d'exploitation au titre du premier semestre 2021.

Les charges d'exploitation du premier semestre 2022 s'élèvent à 11,7 M€ contre 3,0 M€ au titre au titre du premier semestre 2021, en lien avec la structuration de la Société et de la montée en puissance nécessaire des expertises. Les charges de personnels représentent 47% (5,4 M€) des charges d'exploitation du semestre. Au 30 juin 2022, l'effectif de la Société est constitué de 126 collaborateurs.

Les autres achats et charges externes s'élèvent à 6,0 M€, contre 1,5 M€ au titre du premier semestre 2021, incluant notamment des prestations de conseil, les frais de marketing et de communication, l'acquisition de licences et logiciels de conception dédiés au développement de l'Hopium Machina.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -9,7 M€, et le résultat net à -9,5 M€, compte tenu d'un résultat exceptionnel de 0,06 M€ et d'un impôt sur les sociétés de 0,23 M€ (crédit d'impôt dû au CIR).

Les dépenses de recherche et de développement sont estimées à 7,9 M€ et ont été enregistrées en immobilisations incorporelles en cours.

La situation financière de la Société au 30 juin 2022 se caractérise par des capitaux propres de 0,8 M€ et une trésorerie de 0,02 M€, contre respectivement 9,3 M€ et 4,9 M€ au titre du dernier exercice clos le 31 décembre 2021. Plusieurs actions ont été mises en œuvre depuis la fin du premier semestre afin de renforcer la situation financière du groupe (cf. « Faits marquants survenus depuis la fin du premier semestre »).

Synthèse des chiffres clés du premier semestre 2022 et rappel des données 2021 :

en K euros 30/06/2022 30/06/2021 Produits d'exploitation 1 973 0 Charges d'exploitation 11 675 3 078 Résultat d'exploitation -9 702 -3 078 Résultat financier -3 0 Résultat courant avant impôts -9 705 -3 078 Résultat exceptionnel -58 0 Impôts sur les bénéfices 234 0 Résultat net -9 530 -3 078

Faits marquants survenus depuis la fin du premier semestre

Renforcement de la structure financière du groupe : Hopium a consolidé sa situation financière au cours des derniers mois afin de poursuivre sa feuille de route.

Dans le cadre de son programme de recherche visant à développer un système de pile à combustible de forte puissance adaptée aux objectifs de performance de l'Hopium Machina, la société a obtenu le 27 juillet 2022 un prêt à l'innovation de la BPI d'un montant de 1 M€.

Par ailleurs, Hopium a signé le 19 septembre 2022 un accord avec la société Atlas Special Opportunities portant sur la mise en place d'une ligne de financement obligataire convertible d'un montant brut maximum de 21,5 millions d'euros, et ce afin de renforcer ses ressources financières et couvrir ses besoins pour poursuivre ses investissements R&D principalement, et ses capex, relatifs aux essais, installations techniques et dépenses marketing, également. Cet emprunt obligataire est composé de neuf tranches d'obligations convertibles en actions (OC) d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, dont la première tranche (550 OC) a été émise pour une valeur nominale de 5,5 M€. A la date du présent communiqué, et à l'issue du premier tirage, 165 OC ont été converties emportant création de 118 375 actions nouvelles.

Ce nouvel accord vient en complément de la ligne de financement en fonds propres conclue avec LDA Capital Ltd au premier semestre d'un montant brut total maximum de 50 M€. Hopium privilégie l'utilisation de la ligne de financement obligataire dans un premier temps.

La Société continue d'explorer en parallèle, d'autres sources de financement afin d'accélérer la mise en place des prochaines étapes préalables à la commercialisation de son véhicule, conformément à sa feuille de route communiquée au marché pour l'exercice 2022

La région Normandie, choisie pour accueillir le futur site industriel d'Hopium : le premier site industriel d'Hopium sera situé à Douains près de Vernon en Normandie. Première région française à avoir voté un Plan Hydrogène dès 2018, la Normandie est une région pionnière en matière de transition énergétique. Le site accueillera l'usine de production, ainsi qu'un centre de R&D, et bénéficie d'une situation géographique à la fois proche de Paris, de la Seine et de la Manche.

: le premier site industriel d'Hopium sera situé à Douains près de Vernon en Normandie. Première région française à avoir voté un Plan Hydrogène dès 2018, la Normandie est une région pionnière en matière de transition énergétique. Le site accueillera l'usine de production, ainsi qu'un centre de R&D, et bénéficie d'une situation géographique à la fois proche de Paris, de la Seine et de la Manche. Signature d'un protocole d'accord avec Crédit Agricole Consumer Finance portant sur une commande potentielle maximum de 10 000 véhicules à hydrogène : en marge du Salon de l'Automobile, Hopium et Crédit Agricole Consumer Finance (CACF) ont signé le 22 octobre 2022 un protocole d'accord portant sur la possibilité pour CACF de commander jusqu'à 10.000 véhicules de la marque Hopium à partir de 2025. Le nombre de véhicules commandés sera fonction des commandes des clients de CACF, particuliers ou professionnels, qui auront souscrit à une de ses offres de financement. Les termes définitifs de l'accord feront l'objet d'une communication complémentaire.

Perspectives : préparation de la phase de pré-industrialisation, avec en ligne de mire la présentation d'un nouveau prototype en 2023

La Société poursuit le développement technique de l'Hopium Machina et présentera un second prototype au cours du premier semestre 2023.

Le choix du site industriel qui accueillera les premières lignes de production constitue une étape préalable à la construction des infrastructures que la société a pour objectif d'inaugurer en 2025 afin d'être en mesure de produire les premiers véhicules à compter de cette date. A terme, la Société a pour objectif une capacité de production de l'ordre de 20.000 véhicules par an. Le rythme de développement dépendra notamment de sa capacité à financer un programme d'investissement via des partenariats ou des financements externes. Dans cette perspective, Hopium conserve la volonté de faire appel au marché dans les prochains mois si les conditions de marché le permettent.

La Société poursuit également ses échanges en vue de nouer de nouveaux partenariats avec des acteurs industriels clés pour son développement technologique et industriel, notamment dans les domaines des infrastructures d'approvisionnement et de distribution d'hydrogène et de certains composants technologiques.

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2022 :

Le Rapport Financier Semestriel pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2022, regroupant les états financiers, le rapport d'activité, le rapport sur le gouvernement d'entreprise et les rapports des Commissaires aux comptes, sont mis à disposition du public et peuvent être consulté sur le site internet de la Société : www.hopium.com

A PROPOS D'HOPIUM

Fondée par Olivier Lombard, vainqueur en 2011 des 24h du Mans, Hopium est l'aboutissement de son expérience acquise sur les circuits de course automobile. Olivier Lombard a piloté pendant 7 ans des voitures de course propulsées à l'hydrogène, faisant de lui un expert dans le domaine. Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir à de nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis environnementaux contemporains. Alors que le secteur du transport est responsable à lui seul de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise se positionne comme étant un acteur du changement climatique. Hopium réunit une équipe d'experts à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène et de l'ingénierie automobile, ainsi que des partenaires de premier plan.

ISIN : FR0014000U63 / Mnemonic : ALHPI

www.hopium.com / Suivez-nous sur Instagram, Linkedin, Youtube, Twitter.

CONTACTS