21/06/2022 - 19:30

Communiqué de presse

Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 20 juin 2022

Paris, le 21 juin 2022 – 19h – Les actionnaires d'Hopium se sont réunis, le 20 juin 2022, en Assemblée Générale mixte, à Paris. A cette occasion, ils ont adopté à une très large majorité l'ensemble des résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire.

A notamment été adoptée la nomination de Jean-Baptiste Djebbari en qualité d'administrateur[1]. A l'issue de cette assemblée générale, le conseil d'administration s'est réuni le même jour pour adopter une nouvelle structure de gouvernance et dissocier les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, Hopium se dotant ainsi d'un schéma de gouvernance en ligne avec les meilleures pratiques. La nouvelle gouvernance a été effective le jour même.

En conséquence, en date du 20 juin 2022, Jean-Baptiste Djebbari a été nommé Président du Conseil d'Administration. Olivier Lombard poursuit sa fonction de Directeur Général de Hopium.

A titre de rappel, le conseil d'administration est désormais composé des membres suivants :

Jean-Baptiste Djebbari, Président

Olivier Lombard

Hervé Lenglart

Sylvain Laurent

L'adoption en assemblée générale de la 20e résolution se traduit par la souscription d'actions nouvelles de la Société par la société d'investissement LDA Capital, par voie de compensation avec la créance résultant de la commission due par la Société à la mise en place de l'opération, d'un montant égal à 2% du montant total du financement proposé, soit 1 M€, conformément à ce qui avait été annoncé dans le communiqué du 13 juin 2022,.

L'ensemble des résolutions proposées à l'Assemblée Générale est disponible sur le site internet de la société à l'adresse suivante : https://www.hopium.com/#Investors.

A PROPOS D'HOPIUM

Fondée par Olivier Lombard, le plus jeune vainqueur des 24h du Mans, Hopium est l'aboutissement de son expérience acquise sur les circuits de course automobile. Olivier Lombard a piloté pendant 7 ans des voitures de course propulsées à l'hydrogène, faisant de lui un expert dans le domaine. Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis environnementaux contemporains. Alors que le secteur du transport est responsable à lui seul de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise se positionne comme étant un acteur de la lutte contre le changement climatique. Hopium réunit une équipe d'experts à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène et de l'ingénierie automobile, ainsi que des partenaires de premier plan.

www.hopium.com

Suivez-nous sur Instagram, Linkedin, Youtube, Twitter.

ISIN : FR0014000U63

Mnemonic : ALHPI

[1] voir communiqué du 16 mai 2022