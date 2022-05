12/05/2022 - 08:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 12 mai, 2022

HOPIUM ET BRIDGESTONE CONCLUENT UN ACCORD STRATEGIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DES PNEUMATIQUES DE L'HOPIUM MACHINA

Hopium, premier constructeur français de véhicules à hydrogène, s'associe à Bridgestone, leader mondial des pneumatiques et des solutions de mobilité durable, pour développer les pneus premium de l'Hopium Machina, sa berline haut de gamme.

L'objectif de ce partenariat est de concevoir des pneumatiques sur mesure à faible résistance au roulement, un facteur essentiel pour permettre au véhicule de franchir la barre des 1000 km d'autonomie annoncés. Le mémorandum d'entente (MoU) prévoit également l'utilisation de technologies de modélisation virtuelle propre à Bridgestone, offrant les meilleures garanties possibles tant en termes d'efficacité que de durabilité.

Dans le cadre de son engagement global Bridgestone E8, l'entreprise s'est engagée à soutenir l'avènement d'une société écoresponsable, en apportant des solutions durables, dans tous ses secteurs d'activité et ses opérations, conjointement avec ses partenaires.

Olivier Lombard, PDG et fondateur de Hopium, a déclaré : “Depuis ses débuts, Hopium a mis un point d'honneur à collaborer avec les meilleurs dans leurs domaines respectifs. Aujourd'hui, cet accord stratégique avec un leader industriel de renommée mondiale constitue une étape majeure de notre ambitieuse feuille de route. Grace à son expertise considérable dans la conception et les technologies pneumatiques pour de nouvelles formes de mobilité, Bridgestone nous apporte de précieux enseignements pour être à la hauteur des enjeux à venir.”

Steven De Bock, VP Consumer Replacement and OE, Bridgestone EMIA a déclaré : “Ce partenariat enthousiasmant avec Hopium démontre une fois de plus notre soutien à la nouvelle génération de pionniers de l'innovation. Nous mettons notre expertise reconnue au service d'un véritable game changer dans le domaine de la mobilité zéro émission et contribuons ainsi à un futur plus écoresponsable.”

A PROPOS D'HOPIUM

Fondée par Olivier Lombard, le plus jeune vainqueur des 24h du Mans, Hopium est l'aboutissement de son expérience acquise sur les circuits de course automobile. Olivier Lombard a piloté pendant 7 ans des voitures de course propulsées à l'hydrogène, faisant de lui un expert dans le domaine. Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis environnementaux contemporains. Alors que le secteur du transport est responsable à lui seul de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise se positionne comme étant un acteur du changement climatique. Hopium réunit une équipe d'experts à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène et de l'ingénierie automobile, ainsi que des partenaires de premier plan.

A PROPOS DE BRIDGESTONE

Bridgestone en Europe, en Russie, au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique (Bridgestone EMIA) est l'unité commerciale régionale de Bridgestone Corporation, un leader mondial de pneumatiques et de caoutchouc qui fournit des solutions pour une mobilité sûre et durable.

Basée à Zaventem (Belgique), Bridgestone EMIA emploie plus de 20 000 personnes et exerce ses activités dans 40 pays de la région. En plus de ses produits pneumatiques haut de gamme, BSEMIA offre un large portefeuille de pneus, de solutions de mobilité, soutenu par des technologies innovantes.

La vision de l'entreprise est de fournir une valeur sociale et une valeur client en tant qu'entreprise de solutions durables. L'Engagement E8 de Bridgestone - un cadre de 8 valeurs Énergie, Écologie, Productivité, Evolution, Économie, Émotion, Confort et Responsabilisation - guide les priorités stratégiques, la prise de décision, l'évolution de la culture et les actions durables vers la réalisation de cette vision.

Pour plus d'informations sur Bridgestone, visitez press.bridgestone-emia.com.

