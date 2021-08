24/08/2021 - 10:00

Communiqué de presse

Paris, le 24 août 2021

HOPIUM ANNONCE LE SUCCES DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL PAR PLACEMENT PRIVE POUR UN MONTANT DE 6 MILLIONS D'EUROS

Paris, le 24 août 2021 – 10 heures– HOPIUM (FR0014000U63 / Mnémonique : MLHPI), constructeur français de voitures haut de gamme à hydrogène, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant définitif de 6 M€ auprès d'un cercle restreint d'investisseurs, conformément à l'article L.411-2 I du Code monétaire et financier.

L'Opération a donné lieu à l'émission de 272 728 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,01 €, à un prix par action de 22 € (prime d'émission incluse), pour un montant total de 6 millions d'euros (soit 2,17% du capital social post-opération de la Société).

Olivier LOMBARD, Président Directeur Général d'Hopium, a déclaré à cette occasion : « Hopium poursuit avec détermination le développement de la première berline haut de gamme française propulsée à l'hydrogène. La présentation du prototype Alpha 0, le 16 juin dernier, réalisé en un temps record, est un premier jalon essentiel de notre feuille de route qui doit conduire à la commercialisation future de l'Hopium Machina. Nous sommes fiers de partager cet ambitieux projet avec nos équipes, nos partenaires ainsi que nos actionnaires que nous remercions vivement pour leur confiance. »

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre du Placement Privé et leur admission sur le marché d'Euronext Access Paris interviendront au plus tôt le 24 août 2021. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Access Paris sous le même code ISIN FR0014000U63 - MLHPI.

A l'issue de l'Opération, le capital social de la Société est désormais composé de 12 557 523 actions de 0,01 euro de valeur nominale chacune.

A la connaissance de la Société, la répartition de l'actionnariat après la réalisation de l'opération est la suivante :

Actionnaires Nombre d'actions Pourcentages du capital et des droits de vote Olivier Lombard 6 252 736 49,79% Actionnaires historiques 4 301 995 34,26% Flottant 2 002 792 15,95% Total 12 557 523 100,00%

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'Opération sera portée à 0,98%.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée dans le cadre d'un placement privé, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent aux chapitres 5 et 6 du document d'information de la Société, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet (https://www.hopium.com/#Investors).

A propos d'Hopium

Fondée par Olivier Lombard, le plus jeune vainqueur des 24h du Mans, Hopium est un constructeur de véhicules haut de gamme à hydrogène qui concrétise l'aboutissement de son expérience acquise sur les circuits de course automobile.

Olivier Lombard, qui porte la culture automobile en héritage, a piloté pendant 7 ans des voitures de course propulsées à l'hydrogène, faisant de lui le coureur le plus expérimenté au monde dans le domaine.

Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis environnementaux contemporains. Alors que le secteur du transport est responsable à lui seul de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise se positionne comme étant un acteur du changement climatique.

Hopium réunit une équipe d'experts, des partenaires de premier plan, à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène, de la technologie et de l'ingénierie automobile.

Hopium (FR0014000U63 – MLHPI) est cotée sur Euronext Access+ et est éligible au PEA-PME.

