13/04/2021 - 08:00

Communiqué de presse

Paris, le 13 avril 2021

HOPIUM annonce la création de UNA, une filiale californienne dédiée à la technologie blockchain

HOPIUM (code Isin : FR0014000U63, Mnémonique : MLHPI), premier constructeur de véhicules haut de gamme à hydrogène, annonce la création de UNA, une filiale en Californie qui sera dédiée à la technologie blockchain.

Le constructeur français Hopium continue d'imaginer le futur de la mobilité en intégrant la technologie blockchain à la source du développement de son véhicule hydrogène. Une première dans l'industrie automobile.

Au travers de UNA, sa filiale californienne basée dans la « Silicon Beach », Hopium veut mettre les nouvelles technologies au service de l'Homme et de la nature. Le constructeur entend participer à la décarbonation de la blockchain tout en renforçant le secteur automobile via un système de données cryptées ultra-sécurisé et décentralisé.

La philosophie de UNA est d'améliorer l'équilibre entre les hommes, la machine et l'environnement.

Une équipe d'experts et de développeurs est actuellement à l'œuvre sur la première phase du projet menée par UNA. Elle intégrera notamment l'accès à des données précises sur l'impact écologique des véhicules, la création d'un passeport numérique personnalisé, un enregistrement de propriété offrant une sécurité optimale et une traçabilité de la chaîne d'approvisionnement.

Bien que UNA soit principalement au service d'Hopium, elle a pour objectif de renforcer l'écosystème blockchain dans sa globalité, d'apporter une réponse forte aux enjeux du secteur et de contribuer à définir les normes automobiles de demain.

A propos de UNA

UNA est une société blockchain fondée en 2021 par le constructeur de véhicules haut de gamme à hydrogène Hopium.

Basée à Venice Beach en Californie, UNA incarne la nouvelle ère du secteur automobile et entend prendre une position de leader dans l'industrie.

En insistant sur les notions d'éthique et de transparence, UNA, entourée de partenaires-clés tels que IBM Hyperledger, s‘appuie sur les nouvelles technologies pour imaginer l'avenir de la blockchain.

www.unablockchain.io

A propos d'Hopium

Fondée par Olivier Lombard, le plus jeune vainqueur des 24h du Mans, Hopium est un constructeur de véhicules haut de gamme à hydrogène qui concrétise l'aboutissement de son expérience acquise sur les circuits de course automobile.

Olivier Lombard, qui porte la culture automobile en héritage, a piloté pendant 7 ans des voitures de course propulsées à l'hydrogène, faisant de lui le coureur le plus expérimenté au monde dans le domaine.

Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis environnementaux contemporains. Alors que le secteur du transport est responsable à lui seul de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise se positionne comme étant un acteur du changement climatique.

Hopium réunit une équipe d'experts, des partenaires de premier plan, à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène, de la technologie et de l'ingénierie automobile.

Hopium (FR0014000U63 – MLHPI) est cotée sur Euronext Access+ et est éligible au PEA-PME.

www.hopium.com

Contacts :