Comme annoncé en novembre dernier, HEXAOM a signé ce jour un protocole d'acquisition, sous conditions suspensives incluant l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence, portant sur une prise de participation de 75,5% du capital du Groupe HDV.

Basé près de Bordeaux (33), le Groupe HDV est un constructeur de maisons implanté principalement en Nouvelle Aquitaine et dans le Loiret. Il commercialise les marques Alpha Constructions, ya'K construire.com, So'9 Habitat, Couleur Villas, Optiméa et Alliance Construction Aquitaine.

Le Groupe HDV a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 98 M€ et compte environ 150 collaborateurs. Cette acquisition serait immédiatement relutive.

La finalisation de cette acquisition est envisagée fin janvier ou début février 2025.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires 2024, le 7 février 2025 après bourse.



Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 45 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons, de la rénovation et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 10 000 clients par an, plus de 150 000 maisons construites, plus de 90 000 rénovations, près de 1 400 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 1 024,4 M€ en 2023.

HEXAOM est cotée sur Euronext Growth Paris

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

Code ISIN : FR 0004159473 – Mnémonique ALHEX