26/11/2024 - 19:15

En date du 30 septembre 2024, le GROUPE TRECOBAT et HEXAOM, acteurs majeurs sur le plan national de la construction de maisons, ont présenté conjointement une offre de reprise portant sur la totalité des actifs et des activités de la seule branche « construction et commercialisation de studios de jardin, de maisons à ossatures bois, charpentes et menuiserie » d'A.S.T. GROUPE.

Cette offre de reprise a été retenue ce jour par le Tribunal de Commerce de Lyon avec entrée en jouissance immédiate.

Une reprise portée par l'alliance des expertises commerciales et industrielles d'HEXAOM et du GROUPE TRECOBAT

Le partenariat mis en place par le GROUPE TRECOBAT et HEXAOM pour bâtir cette reprise a été motivé par :

L'expertise industrielle du GROUPE TRECOBAT en matière de conception et de fabrication de maisons à ossatures et charpentes bois, dont elle est l'un des leaders en France

L'expérience acquise par HEXAOM en matière d'animation de réseaux de franchises, à travers ses marques spécialisées dans la rénovation : Illico Travaux, Camif Habitat et Rénovert.

La reprise des actifs porte sur deux volets, l'un industriel et l'autre commercial.

Dans ce cadre, le GROUPE TRECOBAT et HEXAOM créent, à part égale (50/50), la société « HEXABAT INVEST » qui portera cette activité via deux structures filiales :

Au niveau industriel, HEXABAT INVEST détient 99,9 % du capital de la société POBI INDUSTRIE détenant elle-même 100 % du capital de la société POBI STRUCTURES spécialisée dans la fabrication de composants à ossature bois, de charpentes et de menuiseries PVC et aluminium et studios de jardin. Ses deux sites industriels, implantés à la Charité sur Loire (58), regroupent quatre chaînes de production (murs, charpentes, menuiseries PVC, menuiseries aluminium).

Au niveau commercial, via la détention de 100 % du capital de la société NATIRESO, structure créée pour prendre en charge le développement et l'animation des réseaux NATILIA et NATIBOX.

La reprise par HEXAOM et le GROUPE TRECOBAT assure la préservation d'une grande partie des emplois et permet aux concessionnaires des réseaux Natilia et Natibox de poursuivre leur activité.

Créées par A.S.T Groupe, la marque NATILIA propose une large gamme de maisons à ossature bois et la marque NATIBOX offre une gamme de studios de jardins. Le déploiement de ces deux marques étant jusqu'ici assuré par un réseau de concessionnaires, il leur sera proposé, s'ils le souhaitent, de rejoindre le nouveau réseau NATIRESO, créé par HEXAOM et TRECOBAT, afin de promouvoir ces deux marques à fort potentiel.

Sur le plan de l'emploi, 118 emplois CDI seront préservés dont 86 postes chez POBI STRUCTURES et 14 collaborateurs issus d'AST Groupe dans le cadre de la poursuite de l'animation des réseaux Natilia et Natibox.

La reprise de ces activités industrielles et commerciales présente pour le GROUPE TRECOBAT et HEXAOM un double intérêt en leur permettant de :

Renforcer ou développer leurs positions respectives sur le segment de la maison à ossature en bois.

Développer une nouvelle offre de studios de jardin qualitatifs qui connaissent un vif succès du fait de leur facilité d'installation et des multiples possibilités d'utilisation qu'ils offrent (studio, bureau, loisirs, extension, …de 15 à 48 m2).

En 2023, l'ensemble de ces activités avaient représenté un chiffre d'affaires d'environ 29,5 millions d'euros.

« Nous sommes très satisfaits du résultat positif de l'offre que nous avons déposée. Non seulement il démontre notre capacité à conclure un partenariat gagnant / gagnant avec l'un de nos confrères, mais il nous ouvre également des opportunités importantes. Il nous donne en effet un accès au segment de la maison à ossature bois, que nous ne couvrons pas encore, et au marché très porteur des studios de jardin. Ce type d'habitat connaît un véritable engouement et s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de diversification et vient compléter notre offre rénovation / extension. » Commente Loïc Vandromme, Directeur Général d'HEXAOM.

« L'apport de notre savoir-faire industriel combiné à l'expertise d'HEXAOM dans la franchise, fait de cette combinaison originale une solution robuste pour l'avenir. Elle réaffirme également notre fort engagement dans la filière bois pour tous types de débouchés alors que de nombreux acteurs sont en souffrance. Nous avions des projets dans le modulaire, cette association nous fait gagner du temps et conforte notre stratégie en réponse aux transitions démographique et environnementale ainsi qu'à la ZAN. L'industrialisation de la construction est en marche, le GROUPE TRECOBAT a l'ambition d'en devenir un acteur de référence. » Commente Alban Boyé, Président Directeur Général du GROUPE TRECOBAT.





À PROPOS DU GROUPE HEXAOM :

Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 45 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité. Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons, de la rénovation et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 10 000 clients par an, plus de 150 000 maisons construites, plus de 90 000 rénovations, 1 400 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 1 024,4 M€ en 2023.

HEXAOM est cotée sur Euronext Growth Paris. Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME. Code ISIN : FR 0004159473 – Mnémonique ALHEX - www.hexaom.fr

CONTACTS HEXAOM

Loïc Vandromme

Directeur Général

Tél 02 33 80 66 61

E-mail : secretariat.direction#hexaom.fr Sandrine Allonier - Comniprésence

Relations presse

Tél 06 61 75 57 78

E-mail : s.allonier@comniprence.com Jean-Christophe Godet

Directeur Administratif et Financier

Tél 02 33 80 66 61

E-mail : finances@hexaom.fr Amalia Naveira

Relations Analystes/Investisseurs/Presse financière

Tél 06 31 35 99 50

E-mail : comfi@hexaom.fr





À PROPOS DU GROUPE TRECOBAT :

Fondé en 1972 en Bretagne à Lannilis (29), le Groupe TRECOBAT profite d'une connaissance précise et concrète du marché immobilier par son activité originelle de constructeur de maisons individuelles. En 50 ans, il a progressivement intègré des métiers et des compétences spécifiques pour créer une réponse globale et structurée au domaine de l'Habitat au sens large : construction de maisons individuelles, production industrielle en bois, aménagement des territoires, promotion, tertiaire.

TRECOBAT a su acquérir une place de leader sur le marché breton de la construction et se place 3ème à l'échelle nationale.

Chef de file du secteur immobilier par son innovation constante, le Groupe TRECOBAT a forgé sa notoriété sur son esprit pionnier. Le Groupe TRECOBAT emploie 520 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires consolidé de 203 M€ en 2023.

www.trecobat-groupe.fr

CONTACTS GROUPE TRECOBAT

Alban Boyé Stéphanie Le Gall

Président Directeur Général Agence 21 juin

Tel : 02 98 04 01 82 Relation presse

E-Mail : aurelie.calvarin@trecobat .fr Tel 06 31 30 63 00

E-mail : stephanie.legall@agence21juin.fr