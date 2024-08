08/08/2024 - 17:50

PERSPECTIVES 2024 :

DES FONDAMENTAUX TRÈS SOLIDES

MAINTIEN D'UNE BONNE RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE

Consolidés (M€)

non audités 2ème trimestre 1er semestre 2024 2023 2024 2023 Variation Chiffre d'affaires total 196,7 296,5 418,4 552,0 -24,2% Construction de Maisons 170,1 248,1 362,7 472,0 -23,2% Rénovation 12,5 15,1 25,3 28,1 -10,0% Activité intermédiée* 3,4 2,1 6,4 4,2 54,2% Contractant général* 9,1 13,1 18,9 24,0 -21,1% Promotion Immobilière 11,6 25,0 24,3 36,4 -33,2% Aménagement Foncier 2,5 8,3 6,1 15,5 -60,6%



* L'activité Rénovation « intermédiée » est réalisée via les réseaux de franchisés Illico Travaux et Camif Habitat.

L'activité Rénovation « Contractant général » est réalisée par Camif Habitat en direct et le réseau d'agences « Constructions de Maisons »

Production du semestre conforme aux prévisions

Au titre du premier semestre de l'exercice en cours, le Groupe HEXAOM réalise un chiffre d'affaires de 418,4 M€ en repli, comme attendu, de 24,2% (à périmètre constant) par rapport à la même période de l'année dernière.

La production du deuxième trimestre s'établit à 196,7 M€. Elle est en retrait de 33,7%, en phase avec l'évolution de l'activité commerciale 2023.

Par pôles d'activités, la production de ce premier semestre 2024 se décompose de la manière suivante :

L'activité Construction de Maisons réalise un chiffre d'affaires de 362,7 M€, en repli de 23,2%. Cette décroissance de la production, anticipée par le Groupe, s'accentuera progressivement sur l'année en lien avec la baisse significative de l'activité commerciale constatée au cours des 18 derniers mois dans un contexte de forte crise du secteur de l'immobilier.

L'activité Rénovation enregistre un chiffre d'affaires de 25,3 M€ contre 28,1 M€ sur la même période de 2023. Cette baisse s'explique essentiellement par le transfert progressif de l'activité Camif Habitat « Contractant général » (hors région Ile de France) vers le réseau de franchisés en intermédiation.

Le chiffre d'affaires de l'activité « intermédiée », constitué de commissions perçues via les réseaux de franchisés des marques Illico Travaux et Camif Habitat, s'élève à 6,4 M€ en hausse de 54,2%. Le réseau de franchisés « rénovation énergétique » sous la marque Rénovert se met progressivement en place, conformément au calendrier annoncé, et devrait devenir contributif au chiffre d'affaires à compter du dernier trimestre 2024.

La production de l'activité « Contractant général », issue quant à elle de l'avancement des contrats de rénovation commercialisés par les marques de Construction de Maisons du Groupe et la marque spécialisée Camif Habitat sur le secteur Ile de France, s'établit à 18,9 M€ contre 24,0 M€ au 1er semestre 2023.

La Promotion Immobilière enregistre un chiffre d'affaires de 24,3 M€ contre 36,4 M€ l'an dernier à la même période. Cette baisse reflète la crise sévère que traverse le secteur.

L'Aménagement Foncier réalise un chiffre d'affaires de 6,1 M€ conforme aux conditions actuelles du marché et aux anticipations du Groupe.



Des prises de commandes reflétant un contexte de marché immobilier dégradé

Les prises de commandes réalisées à fin juillet 2024 traduisent un marché qui demeure dégradé. Après un premier trimestre difficile, les ventes du mois de mai étaient mieux orientées. Cependant les incertitudes politiques nationales ont de nouveau bloqué le marché sur le mois de juin. L'activité commerciale Construction de Maisons du mois de juillet montre cependant des signes d'amélioration avec un niveau de commandes mensuelles en hausse de +10% par rapport à juillet 2023 (premier mois depuis le 1er janvier 2022 faisant apparaître une progression de prises de commandes comparativement à l'année précédente). Ce regain d'activité devra être confirmée sur les prochains mois.

Activité Construction de Maisons

Les prises de commandes réalisées à fin juillet 2024 représentent un chiffre d'affaires de 279,9 M€ en repli de 25,7% par rapport à la même période de 2023.

Le prix de vente moyen reste stable et s'établit sur ces 7 premiers mois d'activité à 167,5 K€ HT contre 166,0 K€ HT sur l'ensemble de l'année 2023.

Activité Rénovation

Les prises de commandes « intermédiées » réalisées à fin juillet 2024 par les réseaux de franchisés Illico Travaux et Camif Habitat s'élèvent à 84,8 M€ contre 60,8 M€ pour la même période de 2023, soit une progression de 39,5%. Cette croissance provient essentiellement du développement du réseau de franchisés et de la pertinence des offres du Groupe sur cette activité, ce marché très porteur restant néanmoins perturbé par le contexte actuel.

L'activité commerciale « contractant général » s'établit à 18,7 M€ contre 25,3 M€ l'an dernier. Le recentrage de l'activité Camif Habitat vers la franchise explique cette variation. Le réseau d'agences « construction de maisons » poursuit son développement avec une activité commerciale en hausse de 6,8% marquant ainsi l'évolution de l'offre « construction » vers une offre « construction/rénovation ».

Activité Promotion Immobilière

À fin juillet 2024, le backlog de l'activité Promotion s'élève à 116,4 M€ et le stock potentiel à livrer (y compris programmes avec foncier sous-promesse) représente un chiffre d'affaires de 320,9 M€, soit 1 455 logements.

Dans un marché toujours tendu, le Groupe reste extrêmement prudent et se concentre sur des programmes de qualité et sécurisés.

Activité Aménagement Foncier

Le carnet de commandes (stock réservé non acté) de l'activité Aménagement Foncier à fin juillet reflète l'environnement de marché et s'établit à 12,3 M€ représentant 124 lots.



Plan de marche conforme aux anticipations - Maintien d'une bonne rentabilité opérationnelle en 2024



Pour l'exercice 2024, compte tenu de l'embarqué à fin juillet, HEXAOM confirme la décroissance anticipée de sa production annuelle de l'ordre de 25 à 30% par rapport à 2023.

Les mesures visant à adapter la structure de coûts à l'embarqué et aux conditions de marché, associées à la forte variabilité des coûts de production (100% de sous-traitance), permettent au Groupe de s'ajuster à cette baisse du chiffre d'affaires. Celui-ci devrait ainsi maintenir une rentabilité opérationnelle 2024 satisfaisante qui s'établirait entre 3% et 4% du chiffre d'affaires annuel.

Concernant les conditions de marché, malgré quelques signes d'amélioration liés essentiellement à une détente des conditions d'emprunt par les réseaux bancaires et à une légère baisse des taux d'intérêt, le Groupe n'anticipe toutefois pas de rebond significatif à court terme. De ce fait, il poursuivra au deuxième semestre son plan d'actions visant à adapter ses charges opérationnelles.

Cet environnement a également pour effet de renforcer la diversification du Groupe sur le marché de la rénovation moins impacté par l'environnement actuel.

Enfin, ce contexte de marché créé, sur tous les métiers du Groupe, des opportunités pour les acteurs les plus robustes (lancement de nouvelles offres, prises de parts de marché, reprises de chantiers, …).

Fort d'un socle solide et d'une structure financière très saine, HEXAOM est confiant dans sa capacité à s'adapter au contexte actuel en préservant sa rentabilité et est prêt à rebondir dès que les conditions de marché seront plus favorables.

Prochain communiqué : Résultats du 1er semestre 2024, le 25 septembre 2024 après bourse.



À PROPOS DU GROUPE



Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 45 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons, de la rénovation et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 10 000 clients par an, plus de 150 000 maisons construites, plus de 90 000 rénovations, plus de 1 400 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 1 024,4 M€ en 2023.

HEXAOM est cotée sur Euronext Growth Paris

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

Code ISIN : FR 0004159473 – Mnémonique ALHEX



CONTACTS

HEXAOM

Loïc Vandromme

Directeur Général

Tél 02 33 80 66 61

E-mail : secretariat.direction@hexaom.fr

Amalia Naveira

Relations Analystes/Investisseurs/Presse

Tél 06 31 35 99 50

E-mail : comfi@hexaom.fr Jean-Christophe Godet

Directeur Administratif et Financier

Tél 02 33 80 66 61

E-mail : finances@hexaom.fr





GLOSSAIRE :

Prises de commandes brutes : un contrat est enregistré dans les prises de commandes brutes dès lors qu'il est signé par le client et accepté par nos services « administration des ventes » (contrôle administratif des pièces et validité du plan de financement du dossier, retour de l'enquête terrain, vérification et acceptation du prix de vente). Le montant enregistré correspond au chiffre d'affaires hors taxe à réaliser sur ce contrat.

Backlog (activité promotion) : représente le chiffre d'affaires futur du Groupe déjà sécurisé, exprimé en euros, pour l'activité de promotion. Le backlog comprend les réservations non actées et la partie du chiffre d'affaires restant à dégager sur les actes notariés déjà signés (partie restant à construire).

Carnet de commandes (activité aménagement foncier) : représente les réservations de terrains enregistrées non annulées et non encore actées.

Chantier en cours : comprend les commandes dont les conditions suspensives pour démarrer le chantier sont réunies (permis de construire et financement client obtenus, client propriétaire du terrain) et non réceptionnées (livrées) par le client.

Evolution du chiffre d'affaires à périmètre constant : évolution du chiffre d'affaires des périodes à comparer, recalculé de la façon suivante :

en cas d'acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d'affaires de la société acquise qui n'a pas de correspondance dans la période de comparaison,

en cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d'affaires de la société cédée qui n'a pas de correspondance dans la période en cours.

B2B (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.

B2C (business to consumer) : décrit les activités d'échanges avec les particuliers.

Marge nette sur coûts variable : correspond à la différence entre le chiffre d'affaires dégagé par les contrats et les coûts directement rattachables à ces contrats (coûts de construction, commissions vendeurs ou agents, taxes, assurances …).

Résultat Opérationnel Courant : destiné à présenter la performance opérationnelle du Groupe hors incidence des opérations et événements non courants de la période.

Trésorerie active : comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue.

Endettement : comprend l'ensemble des dettes financières courantes et non courantes hormis les dettes locatives selon le retraitement de la norme IFRS 16.

Trésorerie nette d'endettement : correspond à la trésorerie active diminuée de l'endettement.