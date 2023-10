30/10/2023 - 21:40

HEXAOM annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2023, portant sur le premier semestre du présent exercice qui se clôturera au 31 décembre 2023.

Ce rapport peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.hexaom.fr, dans la rubrique « Investisseurs / Informations financières », et sur le site de son diffuseur agréé à l'adresse www.actusnews.com.

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023, le 6 novembre 2023 après bourse

À PROPOS DU GROUPE



Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 46 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons individuelles, de la rénovation et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 12 000 clients par an, plus de 110 000 maisons construites, plus de 85 000 rénovations, plus de 1 700 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 964,0 M€ en 2022.

HEXAOM est cotée sur Euronext Growth Paris

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

Code ISIN : FR 0004159473 – Mnémonique ALHEX