Le Groupe Hexaom se recentre sur ses activités BtoC (Construction de maisons, Promotion immobilière, Rénovation BtoC et Aménagement foncier). Sa filiale de Rénovation BtoB, l'Atelier des Compagnons (ADC), se place sous la protection du Tribunal de Commerce. Cette filiale acquise en 2017, dans une conjoncture totalement différente, emploie 237 salariés, a réalisé un chiffre d'affaires de 93,7 millions d'euros et généré 31,1 millions d'euros de pertes en 2022.

Récemment, la période de pandémie Covid ainsi que la guerre en Ukraine ont provoqué une désorganisation des chantiers et une forte inflation des coûts de construction qui ont fortement impacté les résultats de cette filiale. Ces difficultés conjoncturelles sont venues s'ajouter à un développement rapide mais mal maîtrisé aggravant la situation et affectant ainsi significativement les performances de la filiale. De plus, les contrats de cette entité, majoritairement non indexés sur l'inflation, ont un cycle de production relativement long avec des délais de 12 à 36 mois entre l'acceptation de l'offre et la livraison du chantier. L'inertie induite par ces contrats à long terme et l'impossibilité de répercuter la forte hausse des matériaux ont ralenti de facto le redressement de cette filiale.

En conséquence et malgré un soutien financier et organisationnel du Groupe en 2022 et 2023, la direction d'Hexaom a pris la décision de solliciter l'ouverture d'un redressement judiciaire auprès du Tribunal de Commerce pour sa filiale ADC. Une audience se tiendra la semaine prochaine.

Une période d'observation devrait être annoncée durant laquelle le management et la direction mettront tout en œuvre pour rechercher des solutions de reprise pour ADC.

Cette décision permettra au Groupe Hexaom de ne pas fragiliser sa structure financière et ainsi de conserver de manière pérenne sa place d'acteur de référence sur le marché de l'habitat en France.

Seule la filiale ADC est concernée par cette procédure. Aucune filiale liée aux autres métiers sur lesquels le Groupe HEXAOM se recentre ne sera impactée.





À PROPOS DU GROUPE

Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédées à la direction de ce qui est aujourd'hui HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 46 marques et filiales aux expertises complémentaires.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction, de la rénovation de maisons et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 12 000 clients par an, plus de 110 000 maisons construites, plus de 85 000 rénovations, 2 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 1,05 milliard d'euros en 2022.

HEXAOM est cotée sur Euronext Growth Paris

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

Code ISIN : FR 0004159473 – Mnémonique ALHEX



