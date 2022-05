04/05/2022 - 17:50

PRISES DE COMMANDES EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS

Consolidés (M€)

non audités 1er trimestre 2022 2021 Var. Chiffre d'affaires 260,6 230,6 +13,0% dont CMI 204,0 179,2 +13,9% dont Rénovation 37, 4 36,1 +3,6% dont Aménagement 6,4 2,6 +145,1% dont Promotion 12,7 12,7 -



Production : croissance organique de 13% au premier trimestre 2022

Le Groupe HEXAOM annonce un chiffre d'affaires de 260,6 M€ au titre du premier trimestre 2022. Ainsi, malgré une base de comparaison élevée et un allongement des délais de livraisons dans la chaîne d'approvisionnement des matériaux subi par l'ensemble des acteurs du bâtiment, la production du Groupe progresse de 13% par rapport à la même période de l'exercice dernier.

Cette croissance est tirée tout particulièrement par la Constructions de Maisons, la Rénovation BtoC et l'Aménagement foncier :

L'activité Construction de Maisons enregistre un chiffre d'affaires de 204,0 M€, en croissance de 13,9% par rapport au même trimestre de l'année dernière.

L'activité Rénovation contribue pour 37,4 M€ au chiffre d'affaires du Groupe, en progression de +3,6%. La rénovation B2B réalise un chiffre d'affaires en retrait de 2,6% à 24,6 M€, le Groupe ayant fait le choix de limiter temporairement la croissance de cette activité pour se focaliser sur le redressement des marges. La rénovation B2C poursuit sa dynamique avec une hausse trimestrielle de 18,0% de son activité à 12,8 M€.

L'Aménagement foncier enregistre toujours une activité soutenue avec un chiffre d'affaires qui s'élève à 6,4 M€ en progression de 145,1%. L'activité Promotion contribue pour 12,7 M€ au chiffre d'affaires trimestriel du Groupe, soit un niveau de production équivalent à celui de l'an dernier à périmètre constant comme attendu sur ce premier trimestre.

Bonne dynamique commerciale après des ventes 2021 record dans l'activité Construction de Maisons

Activité Construction de Maisons

Pour l'activité Construction de Maisons, les ventes du trimestre sont conformes aux objectifs du Groupe après une année 2021 record. Pour mémoire, les prises de commandes du premier trimestre 2021 s'étaient inscrites en hausse de 30,3% en nombre et de 35,6% en valeur.

Au 31 mars 2022, le carnet de commandes Construction de Maisons représente un chiffre d'affaires de 232,0 M€ en retrait de 20,1% en nombre et de 9,3% en valeur. Ce niveau d'activité est réalisé dans un contexte de fortes évolutions tarifaires pratiquées pour faire face à la hausse des coûts de construction (matériaux et sous-traitance) ainsi qu'à l'évolution des normes règlementaires (RE 2020).

Le prix de vente moyen du trimestre progresse fortement pour s'établir à 148,3 K€ HT contre 134,5 K€ HT à fin 2021.

Activité Rénovation

L'activité rénovation B2C continue de progresser. Les prises de commandes de RENOVERT et CAMIF HABITAT du trimestre atteignent 12,6 M€ en hausse de 10%. L'activité ILLICO TRAVAUX affiche une belle performance avec un niveau de prises de commandes intermédiées en hausse de 38,5% à 19,4 M€.

L'activité commerciale rénovation B2B, plus cyclique, s'établit à 4,1 M€ contre 26,5 M€ pour la même période de 2021. Les actions du Groupe visant à restructurer ce secteur se poursuivent et le Groupe ambitionne un niveau de prises de commandes annuel de l'ordre de 100 M€.

Activités Promotion et Aménagement Foncier

L'activité Aménagement Foncier enregistre toujours un rythme de croissance soutenu. À fin mars 2022, le carnet de commandes (stock réservé non acté) s'établit à 37,4 M€ représentant 555 lots.

Pour l'activité Promotion immobilière, le backlog au 31 mars 2022 s'élève à 90,4 M€ et l'ensemble du stock potentiel représente un chiffre d'affaires à livrer de 312,6 M€, soit 1 538 logements.

Des perspectives 2022 confortées par un embarqué record de plus d'un milliard d'euros

Pour 2022, du fait des excellentes performances commerciales enregistrées sur l'ensemble de l'exercice 2021, et malgré un allongement des délais de construction, la production du Groupe devrait s'afficher une nouvelle fois en croissance.

HEXAOM restera cependant très vigilant sur le maintien de ses marges dans un environnement conjoncturel marqué par des tensions sur les matériaux et la sous-traitance (inflation et disponibilité) et dans un contexte d'application de la nouvelle réglementation RE 2020.

Sur le plan commercial, les tendances attendues sur l'ensemble de l'exercice pour chacune des activités sont les suivantes :

L'activité commerciale de la Construction de Maisons, sans atteindre les niveaux exceptionnels réalisés l'an dernier, devrait rester portée par un intérêt toujours aussi fort des Français pour ce mode d'habitat. HEXAOM sera néanmoins attentif aux conséquences engendrées par les nouvelles réglementations (RE 2020, loi Climat et Résilience) ainsi que par la hausse des taux d'intérêt.

Dans l'activité Rénovation BtoC, le Groupe anticipe une dynamique toujours soutenue du fait du maintien des aides gouvernementales et de ventes élevées dans l'ancien. Les prises de commandes de la Rénovation BtoB resteront sous contrôle afin de privilégier la poursuite de l'amélioration des marges.

Les activités Promotion Immobilière et Aménagement Foncier devraient afficher de bonnes performances.

Fort d'une stratégie de diversification qui fait amplement ses preuves, d'une place de leader reconnu dans le domaine de la Construction de Maisons mais aussi dans la Rénovation et disposant d'une structure financière très saine, le Groupe HEXAOM continuera en 2022 à gagner des parts de marché et renforcera son positionnement de généraliste de l'habitat en France.

À PROPOS DU GROUPE

Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 46 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons individuelles, de la rénovation et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 13 000 clients par an, plus de 105 000 maisons construites, plus de 85 000 rénovations, plus de 2 250 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 997,0 M€ en 2021.

HEXAOM est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B.

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

Code ISIN : FR 0004159473



GLOSSAIRE :

Prises de commandes brutes : un contrat est enregistré dans les prises de commandes brutes dès lors qu'il est signé par le client et accepté par nos services « administration des ventes » (contrôle administratif des pièces et validité du plan de financement du dossier, retour de l'enquête terrain, vérification et acceptation du prix de vente). Le montant enregistré correspond au chiffre d'affaires hors taxe à réaliser sur ce contrat.

Backlog (activité promotion) : représente le chiffre d'affaires futur du Groupe déjà sécurisé, exprimé en euros, pour l'activité de promotion. Le backlog comprend les réservations non actées et la partie du chiffre d'affaires restant à dégager sur les actes notariés déjà signés (partie restant à construire).

Carnet de commandes (activité aménagement foncier) : représente les réservations de terrains enregistrées non annulées et non encore actées.

Chantier en cours : comprend les commandes dont les conditions suspensives pour démarrer le chantier sont réunies (permis de construire et financement client obtenus, client propriétaire du terrain) et non réceptionnées (livrées) par le client.

Evolution du chiffre d'affaires à périmètre constant : évolution du chiffre d'affaires des périodes à comparer, recalculé de la façon suivante :

- en cas d'acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d'affaires de la société acquise qui n'a pas de correspondance dans la période de comparaison,

- en cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d'affaires de la société cédée qui n'a pas de correspondance dans la période en cours.

B2B (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.

B2C (business to consumer) : décrit les activités d'échanges avec les particuliers.

Marge nette sur coûts variable : correspond à la différence entre le chiffre d'affaires dégagé par les contrats et les coûts directement rattachables à ces contrats (coûts de construction, commissions vendeurs ou agents, taxes, assurances …).

Résultat Opérationnel Courant : destiné à présenter la performance opérationnelle du Groupe hors incidence des opérations et événements non courants de la période.

Trésorerie active : comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue.

Endettement : comprend l'ensemble des dettes financières courantes et non courantes hormis les dettes locatives selon le retraitement de la norme IFRS 16.

Trésorerie nette d'endettement : correspond à la trésorerie active diminuée de l'endettement.