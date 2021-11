03/11/2021 - 18:30

Construire sa maison est le rêve d'une majorité de français, mais pouvoir concevoir ses propres plans, c'est ce que propose le Groupe HEXAOM en lançant son nouveau Concept Open. Il offre ainsi à ses futurs clients la possibilité de configurer eux-mêmes leur maison en ligne.

Créer soi-même sa maison avec maisons-open.fr

Les clients peuvent dès maintenant découvrir cette nouvelle expérience en configurant leur maison en ligne. Le nouveau site Open leur permet de composer leur future maison eux-mêmes en sélectionnant leurs préférences parmi 102 plans et plus de 20 000 combinaisons !

La conception de l'ensemble de ces nouveaux plans (de 70 à 115 m² de 1, 2, à 5 chambres) a été réalisée par un architecte afin de répondre aux exigences d'aujourd'hui et de demain. L'architecture intérieure est optimisée, avec des espaces de vie ouverts, lumineux et harmonieux, des placards dans toutes les chambres, un garage et un cellier pour tous les modèles.

En option, les utilisateurs pourront choisir un cellier XL (de plus de 5 m2), une suite parentale avec dressing et salle d'eau, une chambre twin (de plus de 18 m2) ainsi que des Packs de prestations (voir plus bas). Autre atout de ces plans pour garantir un maximum de confort, le Groupe HEXAOM propose une conception évolutive : le garage pourra évoluer en suite parentale, une chambre twin devenir deux chambres séparées...

Tout en gardant à l'esprit un prix maitrisé les plans de ce nouveau concept Open offrent de belles perspectives en matière de confort d'été et d'hiver puisque la lumière et l'orientation des pièces ont été pensée pour offrir de meilleures performances thermiques et donc des consommations maitrisées. Tous les plans ont été optimisés pour la nouvelle réglementation thermique RE2020 qui entre en vigueur pour tous les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2022.

Avec ce nouveau concept et ce site ergonomique, fluide et 100% responsive, le Groupe HEXAOM a à cœur d'offrir une toute nouvelle expérience digitale à tous ses utilisateurs… :

Connectez-vous au site maisons-open.fr et c'est parti !

Définissez votre secteur de recherche puis renseignez vos critères parmi les caractéristiques de votre plan : plain-pied, étage, nombre de chambres, garage, chambre twin, cellier normal ou XL, nombre de salles d'eau, nombre de WC …

Sélectionnez le plan de votre choix parmi la sélection proposée.

Définissez un style architectural et un style de décoration.

Ajustez votre niveau de confort en ajoutant en options un ou plusieurs des packs de prestations : HexaConnect : Motorisation des volets roulants et pilotage de votre maison via une application SMARTHOME… Look : Portes et menuiseries gris anthracite et porte de garage sectionnelle motorisée… Bien être : WC suspendus, meuble vasque et sèche-serviettes soufflant… Déco : Carrelage 60x60cm, faïence salle de bain et conseils d'un décorateur d'intérieur…

Choisissez également votre mode de chauffage.

Le configurateur vous demandera si vous avez un terrain ou si vous le recherchez et il pourra vous proposer votre Maison Open, avec une estimation immédiate du prix de votre projet. Cette estimation est non contractuelle, hors frais de notaire, frais de raccordement, taxes et frais annexes.

Avec ce nouveau concept, Open permet à ses clients de se projeter dans la maison qu'ils ont configurée à l'aide de visuels 3D haute définition de chaque pièce et d'une visite virtuelle immersive.

Annonces terrains constructibles

En collaboration avec ses partenaires fonciers, le site Open permet d'accéder à un large choix d'annonces de terrains constructibles à vendre pour réaliser son projet de construction.

Les clients pourront parcourir les annonces, trouver la leur et achetez auprès des partenaires fonciers, un terrain à bâtir en lotissement ou en secteur diffus qui répondra à leurs critères et à leur budget.

Prise de rendez-vous en ligne

Autre nouveauté, pour faciliter la rencontre avec les conseillers, ce tout nouveau site web permet de prendre rendez-vous directement en ligne via un formulaire dédié.

Rêvez d'une maison neuve, la concevoir, la découvrir en images et obtenir une estimation de prix immédiate… désormais c'est possible. Rendez-vous sur www.maisons-open.fr ou en agences.

