30/04/2024 - 18:00

Dans la continuité des annonces du 4 décembre 2023 et du 7 février 2024, le groupe HERIGE annonce aujourd'hui la signature avec le Groupe SAMSE de la cession définitive des activités de Négoce de matériaux, de travaux publics et de pierres naturelles (VM Matériaux, LNTP et Cominex).

Cette opération fait suite à l'accord intervenu avec les autorités de la concurrence concernées, ainsi qu'à l'issue des procédures usuelles d'information/consultation des instances représentatives du personnel au sein du Groupe.

Cette transaction marque la dernière étape de la sortie du Groupe HERIGE des activités de Négoce de matériaux, de travaux publics et de pierres naturelles en métropole (VM Matériaux, LNTP et Cominex), conformément à sa stratégie visant à consolider ses positions dans la menuiserie et le béton industriel. Cela se traduit par la déconsolidation de ces activités dans les états financiers du Groupe à compter du 1er mai 2024.

Les impacts financiers estimés de l'opération communiqués le 4 décembre 2023 seront précisés dans les prochaines semaines.



Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr

À PROPOS

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif près de 3 000 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.

HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA



