06/02/2024 - 18:00

2023, croissance des activités industrielles

Industrie du Béton +4,0%

Menuiserie industrielle +33,9%



Normes françaises – M€

Chiffre d'affaires 2023 (1) 2022 Variation % Courant Comparable(2) 1er trimestre 227,1 193,8 +17,2% +6,2% 2ème trimestre 228,0 219,2 +4,0% -5,1% 3ème trimestre 183,0 173,6 +5,4% -3,7% 4ème trimestre 197,6 206,3 -4,2% -9,8% TOTAL 835,6 792,9 5,4% -3,2% Menuiserie industrielle 270,1 201,7 +33,9% +2,1% Industrie du Béton 144,5 138,9 +4,0% +1,9% Négoce de matériaux 388,3 423,2 -8,2% -8,2% Autres 65,3 62,6 +4,3% +4,3% Eliminations inter-secteurs -32,5 -33,5 - -

(1) Les chiffres ne sont pas audités – les chiffres incluent les activités en cours de cession Négoce de matériaux, de travaux publics et de pierres naturelles (VM Matériaux, LNTP et Cominex)

(2) Retraité des sociétés MGT et Poralu pour la Menuiserie Industrielle et de la société Audoin et Fils pour l'Industrie du Béton



Recentrage sur les activités à forte valeur ajoutée

HERIGE réalise sur le 4ème trimestre de l'exercice 2023, un chiffre d'affaires de 197,6 M€ en retrait de 4,2% (-9,8% à périmètre comparable) par rapport à la même période de l'exercice 2022. Cette évolution s'inscrit dans la continuité des tendances observées depuis le début de l'année, marquées par une chute du marché de la construction neuve et une contribution moindre de l'effet prix au cours du trimestre. Par ailleurs, il convient de noter que l'activité a été fortement impactée par des conditions climatiques défavorables (tempête Ciaran), entraînant des arrêts temporaires de la production dans la Menuiserie industrielle ainsi que la fermeture de certains points de vente dans le Négoce.

La Menuiserie industrielle réalise un chiffre d'affaires en progression de 12,3% (-7,6% à périmètre comparable) bénéficiant de la stratégie d'acquisition menée en 2022.

L'Industrie du Béton fait preuve de résilience avec un chiffre d'affaires en retrait de 3,3% (en baisse de 1,5% à périmètre comparable). L'activité reste soutenue grâce aux bétons Prêt-à-l'Emploi, notamment les gammes de bétons à empreinte carbone réduite Vitaliss®.

Le Négoce de matériaux poursuit son ralentissement sur la période, avec une activité en repli de 13,1%, principalement impactée par les conditions météorologiques défavorables de novembre.

Fort de sa stratégie axée sur la croissance externe et l'innovation, HERIGE maintient son rythme de développement dans ses métiers industriels et réalise un chiffre d'affaires 2023 de 835,6 M€ en hausse de 5,4% (-3,2% à périmètre comparable).

Enfin, HERIGE poursuit ses discussions avec SAMSE dans le cadre d'une négociation exclusive (annoncée début décembre 2023) en vue de céder la branche négoce du Groupe (VM Matériaux, LNTP, Cominex). Ainsi, sur le périmètre des activités qui seraient poursuivies, le Groupe réalise un chiffre d'affaires 2023 de 460,8 M€ en progression de 19,7% (+2,3% à périmètre comparable).



Développements et perspectives

Dans un contexte de ralentissement marqué du marché de la construction neuve et d'un environnement macroéconomique incertain, HERIGE entend néanmoins poursuivre la mise en œuvre de ses priorités stratégiques en s'appuyant sur un contexte réglementaire favorable : doublement du dispositif MaPrimeRénov' et prolongement du Prêt à Taux Zéro jusqu'en 2027 dont les conditions d'éligibilité ont été élargies.

HERIGE peut compter sur les fondamentaux de son business model déjà éprouvés et une gestion rigoureuse de ses équilibres financiers.



Prochaine communication : Résultats 2023, le 2 avril 2024 (après Bourse)

À Propos

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif près de 3 000 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.



HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA