24/10/2023 - 18:00

HERIGE a obtenu au titre du Groupe et de ses filiales, le 9 octobre dernier, la médaille d'argent EcoVadis[1] dès la première évaluation de son engagement RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), avec la note globale de 61/100.

Cette notation témoigne de son engagement auprès de ses clients et partenaires, en matière de pratiques RSE. Le résultat illustre ses performances et sa transparence à travers 21 critères répartis dans 4 domaines d'évaluation-clés : l'environnement, le social et les droits humains, l'éthique et les achats responsables.

« Nous nous félicitons des performances positives obtenues lors de notre évaluation EcoVadis. Elles sont le résultat d'une stratégie RSE ambitieuse. L'évaluation EcoVadis est de plus en plus importante pour nos différentes parties prenantes (collaborateurs, fournisseurs, clients…). Cette notation témoigne de notre engagement en matière de développement durable auprès de l'ensemble de notre écosystème avec transparence et responsabilité. » Benoît Hennaut, Président du Directoire du Groupe HERIGE



Une stratégie RSE ambitieuse et structurée

Cette reconnaissance met en valeur les fortes convictions du groupe HERIGE qui adhère depuis 2022 au Pacte mondial des Nations Unies, démontrant ainsi son alignement avec les objectifs de développement durable de l'ONU.

Sa trajectoire climatique a été validée en septembre dernier par l'initiative Science Based Targets (SBTi), conformément à leur standard 1,5°C et à l'Accord de Paris sur le climat visant à limiter le réchauffement de la planète. Soutenu dans sa démarche par le Fonds mondial pour la Nature WWF, HERIGE est ainsi la première ETI de son secteur en France, pour la catégorie « Matériaux de Construction », à recevoir cette validation.

D'ici 2030, HERIGE s'engage à réduire de 42%, par rapport à 2020, ses émissions absolues de GES directement liées à sa consommation d'énergie (scopes 1 et 2). Le Groupe mettra en place des mesures permettant de couvrir 67% des émissions indirectes provenant de sa chaîne de valeur (scope 3), en incitant ses fournisseurs de biens et de services à mesurer leurs propres émissions et à adopter des objectifs pour les réduire.



À Propos

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif près de 3 000 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.



HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA HERIGE

[1] Standard mondial pour les évaluations RSE des entreprises. EcoVadis est une plateforme d'évaluation et de notation de la performance en matière de développement durable des entreprises devenue une référence internationale. Elle propose des solutions innovantes pour mesurer, suivre et améliorer les pratiques durables des entreprises à travers le monde. Son objectif principal est de promouvoir la RSE en évaluant les performances grâce à une méthodologie rigoureuse et à des critères de notation transparents, EcoVadis fournit aux entreprises une évaluation objective de leur performance RSE. La notification s'appuie sur les critères des normes internationales de référence telles que le Pacte Mondial de l'ONU, les conventions de l'OIT, les normes de la GRI, les lois et règlementations du pays, la norme ISO 26000. Plus de 100 000 entreprises évaluées dans plus de 175 pays. Méthodologie basée sur 21 critères de durabilité. Plus de 200 secteurs d'activité couverts