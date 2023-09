26/09/2023 - 18:00

Contraction limitée de la performance opérationnelle dans un marché de la construction neuve défavorable grâce à la stratégie de diversification des métiers du Groupe

Activité en croissance de 10,2% à 455,0 M€

Résilience de l'EBITDA à 28,8 M€

Résultat net part du Groupe à 9,8 M€

HERIGE publie ce jour ses résultats pour le premier semestre de l'exercice 2023. Les comptes consolidés ont été examinés par le Conseil de Surveillance qui s'est réuni le 22 septembre 2023.

Normes Françaises - M€ S1 2022 S1 2023 Var. 2023/22 Chiffre d'affaires 413,0 455,0 +10,2% EBITDA1 31,0 28,8 -7,1% REX 2 22,5 18,3 -18,7% Résultat net 14,4 9,9 -31,1% Résultat net part du Groupe 14,4 9,8 -31,4% Endettement financier net 113,7 163,9 +50,2 M€ Trésorerie nette 14,0 -1,9 -15,9 M€ Gearing 3 85,2% 112,9% 27,7 pts

1 EBITDA : résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements

2 REX avant dotation aux amortissements et dépréciation des écarts d'acquisition

3 Endettement financier net sur fonds propres



À l'occasion de la publication des résultats semestriels 2023, Benoît Hennaut, Président du Directoire du Groupe HERIGE, déclare : « Comme anticipé, le premier semestre 2023 se traduit par une conjoncture défavorable, essentiellement sur le marché de la construction neuve. En effet, la forte baisse des autorisations de construction de logements individuels (-31% en juillet 2023 sur un an) impacte nos segments de marché de façon différenciée. Dans ce contexte, le Groupe peut s'appuyer sur son business model diversifié, qui lui permet d'avancer à travers les cycles et de soutenir la performance de ses métiers, pour créer de la valeur à long terme ainsi que sur la contribution de ses acquisitions. Prudent et agile, HERIGE poursuit sa stratégie de développement orientée sur les marchés de la rénovation et de la réhabilitation, qui repose sur une offre adaptée aux enjeux énergétiques et de décarbonation, notamment avec la montée en puissance de son offre de béton à empreinte carbone réduite Vitaliss®. »

Un contexte de marché de la construction neuve fortement dégradé partiellement compensé par les orientations stratégiques du Groupe vers la rénovation et la réhabilitation

Au titre du premier semestre 2023, HERIGE réalise un chiffre d'affaires de 455,0 M€, en croissance de 10,2% (0,2% à périmètre comparable) par rapport au premier semestre 2022. L'évolution de l'activité est principalement portée par les performances prix et les opérations de croissance externe réalisées en 2022.

Malgré un contexte de contraction des volumes, le Groupe HERIGE affiche un niveau de marge brute en hausse de 22,3 M€ à 185,2 M€ par rapport à la même période en 2022, représentant un taux de marge brute de 40,7% du chiffre d'affaires, en amélioration de 1,2 point par rapport au premier semestre 2022.

Le Groupe a rapidement engagé des actions de performance opérationnelle qui ont permis de limiter le recul de l'EBITDA du premier semestre 2023. Celui-ci atteint 28,8 M€, en recul limité de 7,1%, soit une marge d'EBITDA de 6,3% en retrait de 1,2 point par rapport au premier semestre 2022.

Le résultat d'exploitation d'HERIGE ressort à 18,3 M€ (-18,7% par rapport au S1 2022) et le taux de marge d'exploitation s'établit à 4,0% contre 5,4% un an auparavant.

Après prise en compte d'un résultat financier de -2,3 M€ (vs. -0,6 M€ au S1 2022) et d'un résultat exceptionnel de -0,5 M€ (vs. -0,4 M€ un an auparavant), le résultat net part du Groupe du premier semestre 2023 s'établit à 9,8 M€ (vs 14,4 M€ par rapport au S1 2022).

Structure financière

Sur le premier semestre 2023, les investissements (hors croissance externe) s'élèvent à 10,3 M€.

Dans un contexte de croissance externe dynamique en 2022, l'endettement financier net au 30 juin 2023 s'établit à 163,9 M€ et les capitaux propres à 145,2 M€. Ainsi, le ratio d'endettement net s'élève à 112,9 % contre 85,2 % au premier semestre 2022.

Retraité des acquisitions, le ratio d'endettement net ressort à 91% avec des capitaux propres de 143,5 M€ et un endettement financier net de 130,9 M€.

Développements et perspectives

Dans un environnement géopolitique et macroéconomique incertain, marqué par la hausse des taux d'intérêt, le maintien d'une inflation importante et un marché de la construction neuve en retrait, le Groupe poursuivra la mise en œuvre de ses priorités stratégiques.

Consolidation de la performance opérationnelle : performances prix, maîtrise des coûts fixes et amélioration de la productivité.

Croissance orientée sur les activités à forte valeur ajoutée : intégration et montée en puissance des dernières acquisitions structurantes, une offre en adéquation avec les enjeux énergétiques et de décarbonation (bétons spéciaux et bas carbone, gammes bois et biosourcées …).

Accélération de la RSE : mise en place de la trajectoire carbone et d'actions orientées sur l'économie circulaire.



Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023,

le 7 novembre 2023 (après Bourse)

