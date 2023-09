07/09/2023 - 18:30

L'initiative Science Based Targets (SBTi)[1] vient de valider ce jour les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à court terme du Groupe HERIGE, conformément à leur standard 1,5°C et à l'Accord de Paris sur le climat visant à limiter le réchauffement de la planète.

Cette approbation souligne la prépondérance de la RSE et des enjeux de transition environnementale au sein de la stratégie de développement du Groupe. HERIGE devient ainsi la première ETI de son secteur en France à recevoir cette validation pour la catégorie « Matériaux de Construction » depuis la mise en place du standard SBTi.

D'ici 2030, HERIGE s'engage à réduire de 42 %, par rapport à 2020, ses émissions absolues de GES directement liées à sa consommation d'énergie (scopes 1 et 2). Il mettra en place des mesures permettant de couvrir 67 % des émissions indirectes provenant de sa chaîne de valeur (scope 3), en incitant ses fournisseurs de biens et de services à mesurer leurs propres émissions et à adopter des objectifs pour les réduire.

« Nous sommes fiers de voir notre trajectoire carbone validée par l'initiative internationale SBT, en collaboration avec le Fonds mondial pour la Nature WWF qui nous a activement soutenu dans cette démarche. Cela témoigne de notre engagement et de la transformation de notre organisation afin d'agir concrètement pour limiter le changement climatique. Nous sommes déterminés à réduire nos émissions de GES et à contribuer à la transition vers une économie à faible émission de carbone. » Benoît Hennaut, Président du Directoire HERIGE

« Les entreprises sont un levier incontournable de la transition écologique, pour parvenir à respecter l'accord de Paris sur le climat. Au WWF, nous accompagnons les entreprises vers la transformation de leurs activités à travers le développement et la mise à disposition de méthodologies concrètes, adaptées et fondées sur la science, dans le cadre de l'initiative Science Based Targets. Avec cet engagement sur la réduction de son empreinte carbone, le Groupe HERIGE s'inscrit dans une démarche de progrès environnementale ambitieuse. » Marie-Christine Korniloff, Directrice Déléguée au Monde Économique au WWF France

Le WWF est l'une des toutes premières organisations indépendantes de protection de l'environnement dans le monde. Avec un réseau actif dans plus de 100 pays et fort du soutien de 6 millions de membres, le WWF œuvre pour mettre un frein à la dégradation de l'environnement naturel de la planète et construire un avenir où les humains vivent en harmonie avec la nature, en conservant la diversité biologique mondiale, en assurant une utilisation soutenable des ressources naturelles renouvelables et en faisant la promotion de la réduction de la pollution et du gaspillage.

Depuis 1973, le WWF France agit au quotidien afin d'offrir aux générations futures une planète vivante. Avec ses bénévoles et le soutien de ses 220 000 donateurs, le WWF France mène des actions concrètes pour sauvegarder les milieux naturels et leurs espèces, assurer la promotion de modes de vie durables, former les décideurs, accompagner les entreprises dans la réduction de leur empreinte écologique et éduquer les jeunes publics. Mais pour que le changement soit acceptable il ne peut passer que par le respect de chacune et chacun. C'est la raison pour laquelle la philosophie du WWF est fondée sur le dialogue et l'action.

[1] L'initiative Science Based Targets (SBTi) est une organisation mondiale qui permet aux entreprises de fixer des objectifs ambitieux de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre en accord avec les dernières avancées scientifiques en matière de climat. Elle se concentre sur l'accélération des efforts des entreprises à travers le monde pour réduire de moitié leurs émissions d'ici 2030 et atteindre des émissions nettes nulles avant 2050.

Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre le CDP, le Pacte mondial des Nations Unies, l'Institut des Ressources Mondiales (WRI) et le Fonds Mondial pour la Nature (WWF). Le SBTi définit et promeut les meilleures pratiques en matière de fixation d'objectifs basés sur la science, propose des ressources et des conseils pour réduire les obstacles à leur adoption, évalue et approuve de manière indépendante les objectifs des entreprises.