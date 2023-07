25/07/2023 - 18:00

HERIGE résiste dans un marché en recul avec

un premier semestre en croissance de 10,2%

Normes françaises - M€ 2023 (1) 2022 Variation % Chiffre d'affaires Courant Comparable (2) 1er trimestre 227,1 193,8 +17,2% +6,2% 2ème trimestre 228,0 219,2 +4,0% -5,1% TOTAL 455,0 413,0 10,2% 0,2% Menuiserie industrielle 148,4 102,7 +44,5% +8,4% Industrie du Béton 79,2 72,6 +9,1% +3,6% Négoce de matériaux 212,9 225,5 -5,6% -5,6% Autres 32,0 29,3 +9,0% +9,0% Eliminations inter-secteurs -17,5 -17,2 - -

(1) Les chiffres ne sont pas audités

(2) Retraité des sociétés MGT et Poralu pour la Menuiserie Industrielle et de la société Audoin et Fils pour l'Industrie du Béton



Bonne performance dans un marché de la construction qui se contracte

Au cours du 2ème trimestre de l'exercice 2023, dans un marché de la construction qui a accentué son décrochage, le Groupe HERIGE réalise un chiffre d'affaires de 228,0 M€ en progression de 4,0% (-5,1% à périmètre comparable) par rapport à la même période de l'exercice 2022. L'évolution de l'activité est portée par l'effet prix et les acquisitions tout en étant atténuée par un impact calendaire défavorable de deux jours au cours de la période.

La Menuiserie industrielle enregistre un chiffre d'affaires en progression de 38,4% (+2,8% à périmètre comparable) portée par les 3 dernières acquisitions et les produits d'ouverture.

L'Industrie du Béton affiche une croissance de 4,3% (+1,8% à périmètre comparable), bénéficiant de l'intégration des centrales Audoin & Fils et d'une orientation favorable du Béton Prêt-à-l'Emploi.

L'activité Négoce de matériaux s'inscrit en baisse de 11,2%, impactée par un effet volume dans un marché de la construction neuve en forte baisse.

Ainsi, sur l'ensemble du 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe HERIGE s'élève à 455,0 M€ en hausse de 10,2% (+0,2% à périmètre comparable).



Développements et perspectives

Dans un environnement conjoncturel caractérisé par le repli marqué de la construction neuve, la priorité d'HERIGE est de continuer à consolider son niveau de performance opérationnelle. Le Groupe peut s'appuyer sur la pertinence de son positionnement stratégique orienté sur les marchés de la rénovation et de la réhabilitation, ses actions commerciales et industrielles et sur une offre adaptée aux enjeux énergétiques et de décarbonation.



Prochaine communication : Résultats du 1er semestre 2023, le 26 septembre 2023 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr

À Propos

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif près de 3 000 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.



HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA