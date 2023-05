09/05/2023 - 18:00

Activité du 1er trimestre 2023 en progression de 17,2%

Normes françaises - M€ 2023 (1) 2022 Variation % Chiffre d'affaires Courant Comparable (2) 1er trimestre 227,1 193,8 +17,2% +6,2% TOTAL 227,1 193,8 17,2% 6,2% Menuiserie industrielle 75,5 50,0 +51,0% +14,3% Industrie du Béton 39,1 34,1 +14,6% +5,6% Négoce de matériaux 106,8 106,0 +0,8% +0,8% Autres 14,7 12,1 +21,9% +21,9% Eliminations inter-secteurs -9,0 -8,4 - -

(1) Les chiffres ne sont pas audités

(2) Retraité des sociétés MGT et Poralu pour la Menuiserie Industrielle et de la société Audoin et Fils pour l'Industrie du Béton



Résilience du Groupe dans un marché de la construction plus difficile

Pour les trois premiers mois de l'exercice 2023, le Groupe HERIGE enregistre un chiffre d'affaires de 227,1 M€ en progression de 17,2% (+6,2% à périmètre comparable) par rapport à la même période de l'exercice 2022. La croissance de ce début d'année reflète un environnement contrasté entre une baisse marquée de la construction neuve et d'un maintien de la rénovation.

La Menuiserie industrielle, affiche une croissance de +51,0% (+14,3% à périmètre comparable), intégrant les 3 dernières acquisitions. L'activité bénéficie de la demande des canaux orientés sur la rénovation.

L'Industrie du Béton affiche une progression de +14,6% (+5,6% à périmètre comparable), bénéficiant de l'intégration des centrales à Béton Prêt-à-l'Emploi de la plateforme d'Aquitaine (Audoin & Fils) et d'une bonne orientation du Béton Prêt-à-l'Emploi en termes de volumes et d'effet prix.

L'activité Négoce de matériaux s'inscrit en hausse limitée de 0,8%, soutenue essentiellement par un effet prix et d'une bonne tenue des activités de Travaux Publics.



Développements et perspectives

Malgré un environnement qui se complexifie, HERIGE peut s'appuyer sur ses savoir-faire, son organisation et son modèle de performance opérationnelle optimisée, pour soutenir une croissance profitable et durable basée sur une offre en adéquation avec les enjeux énergétiques et de décarbonation.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 2nd trimestre 2023, le 25 juillet 2023 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr

À Propos

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif près de 3 000 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.



HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA