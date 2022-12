19/12/2022 - 18:00

Les équipements motorisés et pilotables par smartphone s'intègrent toujours plus dans la conception de l'habitat intelligent, avec d'une part des particuliers qui aspirent à plus de confort dans leur quotidien et d'autre part des enjeux croissants de performance énergétique.

Sur la base de ce double enjeu, Somfy, leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures, et Atlantem, fabricant français spécialiste de la menuiserie, de la fermeture et du portail, ont mutualisé leurs expertises pour proposer une version automatisée et connectée de la baie coulissante AM-X.



L'alliance de deux fabricants français experts dans leur domaine

Pendant deux ans, les équipes des deux fabricants se sont mobilisées pour élaborer une solution sur-mesure. Résultat de l'alliance entre le coulissant AM-X d'Atlantem et la motorisation Somfy, elle concilie :

la qualité d'un coulissant fabriqué en France, qui conjugue gain de luminosité (finesse des profils), hautes performances énergétiques (Uw = 1,4 W/m2.K), et design contemporain à définir selon un large panel de finitions intérieures (PVC, aluminium et bois) pour une cohérence esthétique d'ensemble,

l'ergonomie et la praticité d'un pilotage en un clic pour gérer l'ouverture et la fermeture, sans effort.

« Nous sommes très fiers d'annoncer aujourd'hui ce partenariat avec l'un des plus grands spécialistes de la menuiserie en France,

qui s'inscrit dans la continuité des actions que nous menons avec les fabricants pour les aider à proposer des menuiseries intégrant toujours plus de valeur ajoutée. Atlantem est un partenaire de longue date de Somfy, c'est donc tout naturellement que nous l'avons choisi pour poursuivre l'aventure de la fenêtre connectée. L'alliance de nos expertises nous permet de proposer aujourd'hui une solution apportant confort et sérénité, et qui plus est, conçue et fabriquée en France. » Angélique Longeray, Directrice Générale de Somfy France

« Atlantem est heureux d'avoir co-développé cette solution qui va dans le sens d'apporter toujours plus de confort et de praticité à l'utilisateur au travers de nos solutions. Nous confirmons ainsi notre axe stratégique d'innovation en intégrant des fonctions nouvelles à un produit qui se démarque déjà par son caractère unique. Ce projet illustre pleinement la capacité que nous devons avoir à rechercher des partenariats qui permettent de cumuler les expertises d'acteurs majeurs de nos métiers pour développer des solutions novatrices qu'aucun des deux acteurs, seul, n'aurait pu assumer. » Bruno Cadudal, Directeur Général d'Atlantem



La fenêtre coulissante AM-X automatisée et connectée au service du confort et de la performance énergétique

Dans un contexte de sobriété énergétique où la fenêtre joue un rôle prépondérant dans les apports calorifiques ou les déperditions de chaleur, son pilotage est déterminant pour optimiser le confort thermique.

En l'associant à TaHoma, les utilisateurs peuvent optimiser les apports de chaleur en fonction de la météo : en hiver, ils peuvent programmer une ouverture aux heures les plus chaudes de la journée pour renouveler l'air intérieur. La fonction « aération sécurisée » permet de gérer une ventilation de l'habitat avec une fonction d'ouverture et de fermeture programmée, associée à une fonction de sécurisation. Un filet d'air peut ainsi passer sur 2 cm tout en maintenant un crochetage du vantail. Pratique et rassurant pour rafraîchir son salon une nuit d'été !



Un écosystème complet

Associée à des volets roulants automatisés, la performance énergétique de la fenêtre est décuplée.

En hiver, les volets roulants se ferment automatiquement à la tombée de la nuit pour conserver la chaleur.

En complément, pour les fenêtres non motorisées, Atlantem et Somfy proposent un capteur d'ouverture discret et intégré à la fenêtre. Il permet de consulter à distance si le coulissant est verrouillé ou non, et s'il y a eu une tentative d'intrusion grâce à une mesure de vibration. L'utilisateur reçoit alors une notification sur son smartphone. Un gage de sérénité lorsqu'on est absent pendant les vacances ou lors d'un déplacement professionnel.

L'ensemble de ces solutions sont compatibles avec l'écosystème TaHoma, permettant à l'utilisateur de créer des scénarii avec plusieurs équipements connectés. Par exemple, le scénario départ déclenche la fermeture des fenêtres et des volets roulants, ainsi que le verrouillage de la porte d'entrée grâce à la motorisation pour serrure connectée Door Keeper.

Disponibilité : la gamme de fenêtres coulissantes Atlantem AM-X intégrant la motorisation Somfy a été lancée à l'occasion de Batimat 2022 et est disponible chez tous les installateurs depuis octobre 2022.



Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr



A propos de Somfy

Fondé en 1969 en France et présent aujourd'hui dans 59 pays, Somfy est le leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment. Pionnier de la maison connectée, le Groupe innove en permanence pour un habitat offrant à ses utilisateurs confort, bien ? être et sécurité et s'engage pleinement en faveur d'un développement durable. Depuis 50 ans, Somfy place l'automatisation au service de l'amélioration des cadres de vie et s'engage à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre et le bien-être pour tous.

A propos d'Atlantem

Créé en 1995, Atlantem conçoit, produit et commercialise une gamme complète de menuiseries, fermetures et portails auprès d'une clientèle de professionnels installateurs. Implanté au cœur de la Bretagne (56), il produit ses gammes dans 11 usines toutes situées sur le territoire national. Le service client est au centre de son projet et se concrétise par une force de vente de plus de 90 commerciaux terrain susceptibles d'accompagner les clients au plus près de leurs besoins. La conception des produits mise sur la praticité d'usage et des performances dans les meilleurs standards avec des solutions innovantes ou exclusives comme la technologie fibrée en PVC ou encore la gamme hybride AM-X. www.atlantem.fr



Visuels disponibles sur simple demande auprès des Services de Presse :

Somfy

Aurélie Montessuit : aurelie.montessuit@somfy.com

Agence Sémaphores Associés : Olivia Tiret : olivia@lessemaphoresassocies.com / 06 87 10 17 97

Atlantem

Cabinet VERLEY

Djaméla BOUABDALLAH - djamela@cabinet-verley.com - Emilie SAINT-PIERRE : emilie@cabinet-verley.com 01 47 60 22 62 - 06 13 74 10 08

À Propos

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de plus de 2 500 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.



HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA