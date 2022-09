13/09/2022 - 18:00

Une performance confirmant la robustesse du Groupe dans un contexte inflationniste

Croissance sur les 3 pôles d'activité : +10,2%

Amélioration de la performance opérationnelle : EBITDA +14,9% et REX +15,9%

Poursuite de la croissance externe

HERIGE publie ce jour ses résultats pour le premier semestre de l'exercice 2022. Les comptes consolidés ont été examinés par le Conseil de Surveillance qui s'est réuni le 9 septembre 2022.

Normes Françaises - M€ S1 2021 S1 2022 1 Var. 2022/21 Chiffre d'affaires 374,9 413,0 +10,2% EBITDA2 27,0 31,0 +14,9% REX 3 19,4 22,5 +15,9% Résultat net 12,5 14,4 +15,2% Résultat net part du Groupe 12,4 14,4 +15,4% Endettement financier net4 81,9 114,2 +32,3 M€ Trésorerie nette4 25,5 14,0 -11,5 M€ Gearing4 69,9% 85,6% +15,7 pts

1 Intégration du site de Vitrolles (ex Activence) pour la Menuiserie Industrielle et de la société Audoin et Fils pour l'Industrie du Béton

2 EBITDA : REX + dotations nettes aux amortissements

3 REX avant dotation aux amortissements et dépréciation des écarts d'acquisition

4 Retraité des comptes courants passifs (0,5 M€ au S1 2022 et 0,3 M€ au S1 2021) et hors régularisation en juillet 2022 de créances non affacturées sur le S1 2022



À l'occasion de la publication des résultats semestriels 2022, Benoît Hennaut, Président du Directoire du Groupe HERIGE, déclare : « HERIGE a enregistré une très bonne performance au premier semestre 2022 avec une croissance solide tout en améliorant sa rentabilité opérationnelle. La discipline du Groupe nous a permis de répercuter les hausses de coûts, protégeant ainsi nos marges, tout en restant très attentifs à l'inflation, qui fait l'objet d'une attention particulière. Par ailleurs, nous avons poursuivi notre stratégie d'acquisitions afin de renforcer notre positionnement sur nos différents métiers avec des opérations à même de servir nos ambitions de croissance rentable et notre engagement durable. »



Poursuite de l'amélioration de la performance opérationnelle malgré un environnement complexe

Au titre du premier semestre de l'exercice 2022, HERIGE réalise un chiffre d'affaires de 413,0 M€, en croissance de +10,2% (+8,7% à périmètre comparable) porté par les trois métiers du Groupe, bénéficiant d'un effet prix et, dans une moindre mesure, d'un effet volume/mix produits favorables.

La marge brute s'établit à 162,9 M€ en progression de 16,9 M€ par rapport au premier semestre 2021, représentant un taux de marge brute de 39,4% du chiffre d'affaires, en croissance de 0,5 point par rapport à 2021.

Malgré des tensions inflationnistes sur les matières premières, le transport et l'énergie, l'EBITDA du premier semestre 2022 progresse de 14,9% à 31,0 M€ par rapport à la même période en 2021 et la marge d'EBIDTA s'inscrit à 7,5% (+0,3 point vs S1 2021).

Ainsi, la dynamique enregistrée sur l'ensemble des métiers d'HERIGE associée au maintien de la vigilance sur les coûts, permet au Groupe de réaliser un résultat d'exploitation en amélioration (+15,9% vs S1 2021) à 22,5 M€, soit un taux de marge d'exploitation à 5,4% contre 5,2% un an auparavant.

Après prise en compte d'un résultat financier de -0,6 M€ (vs. -0,8 M€ au S1 2021), d'un résultat exceptionnel qui ressort à -0,4 M€ (vs. -0,2 M€ un an auparavant), le résultat net part du Groupe du premier semestre 2022 représente un bénéfice de 14,4 M€ contre 12,4 M€ au 30 juin 2021.



Structure financière solide

Sur le premier semestre 2022, les investissements s'élèvent à 9,3 M€. Au 30 juin 2022, la trésorerie nette positive publiée à 14,0 M€ est ponctuellement pénalisée par un incident informatique au niveau du factoring. Retraitée de cet impact régularisé en juillet 2022, la trésorerie nette s'élève à 23,1 M€ contre 25,5 M€ au 30 juin 2021 et l'endettement financier net reste maîtrisé à 105,1 M€ (vs 114,2 M€ en publié).

Avec des capitaux propres de 133,5 M€, le ratio d'endettement net retraité s'élève à 78,7% (vs 85,6% en publié) contre 69,9% un an auparavant.

Ainsi, le Groupe maintient une structure financière solide lui permettant de mener de nouveaux projets d'acquisition.



Développements et perspectives

Dans un environnement plus incertain, marqué entre autres par les premiers signes de repli du marché de la construction, l'attention du Groupe reste focalisée au cours des prochains trimestres sur :

l'accélération des actions RSE au sein de l'ensemble des activités et la mise en œuvre de premiers éléments de reporting extra-financier pour 2023,

le déploiement de ses offres contribuant à l'efficacité énergétique,

la consolidation de ses performances, notamment en termes de résilience face aux tensions inflationnistes qui nécessitent de trouver le juste équilibre entre volume et performance opérationnelle,

l'intégration des dernières acquisitions dans la Menuiserie Industrielle et l'activité de Béton circulaire.

Par ailleurs, HERIGE entend poursuivre sa politique active et contributive de croissance externe pour améliorer sa performance durable, à l'image du projet stratégique majeur visant l'acquisition de PORALU Groupe annoncé le 28 juillet dernier. A ce titre, l'activité du second semestre 2022 devrait bénéficier de l'activité de MGT Menuiseries Bois, dernière acquisition du Groupe effectuée post clôture.



Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022, le 8 novembre 2022 (après Bourse)

À Propos

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de plus de 2 500 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.



HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA