02/05/2022 - 18:00

Dans le cadre de sa stratégie de développement, EDYCEM, filiale Béton du Groupe HERIGE, annonce ce jour l'acquisition de la société familiale Audoin et Fils Béton basée en région Aquitaine.

Composée de 3 centrales à Béton, d'une plateforme regroupant du négoce de granulats, du traitement d'inerte et une installation de lavage de granulats, l'ensemble du périmètre emploie 31 salariés pour un chiffre d'affaires d'environ 12 M€ en année pleine.

Ainsi, le Groupe HERIGE complète son réseau en créant une place forte sur le Bassin aquitain et poursuit sa dynamique d'innovation en développant des actions en faveur de l'économie circulaire, notamment au travers de la production de granulats recyclés.

Benoît Hennaut, Président du Directoire, HERIGE, déclare : « Cette acquisition s'inscrit pleinement dans l'objectif de renforcement dans les métiers du béton et est en ligne avec les mutations induites par la RE 2020 et la REP sur la filière du bâtiment. Ceci reflète notre ambition sur le plan environnemental et de la trajectoire engagée en matière de préservation des ressources naturelles. »

Olivier Collin, Directeur Général, EDYCEM, ajoute : « Avec cette acquisition nous intégrons au sein d'Edycem 3 nouvelles centrales qui compléteront la dynamique de croissance engagée. Résolument impliqués dans la transition bas carbone du secteur de la construction et l'économie circulaire, nous renforçons nos compétences et notre offre auprès de nos clients. »

L'activité Béton bénéficiera sur l'exercice de ces nouvelles centrales performantes, intégrées dans les comptes consolidés du Groupe au 1er mai 2022.

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr

À Propos

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de près de 2 500 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.



HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA