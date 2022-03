29/03/2022 - 18:00

Activité record en 2021 avec un chiffre d'affaires de 712,0 M€

EBITDA en progression de 34,3% à 46,9 M€ avec une marge de 6,6%

Résultat net part du Groupe multiplié par près de 2 à 19,1 M€

HERIGE publie ce jour ses résultats audités[1] pour l'exercice 2021. Les comptes consolidés ont été examinés par le Conseil de Surveillance qui s'est réuni le 25 mars 2022.

Normes Françaises - M€ 2019 2020 2021

Var.

2021/20 Var. 2021/19 Chiffre d'affaires 622,1 600,4 712,0 +18,6% +14,5% EBITDA1 31,3 34,9 46,9 +12,0 M€ +15,5 M€ REX 18,3 19,7 31,2 +11,5 M€ +12,9 M€ Résultat net 7,5 10,7 19,3 +8,6 M€ +11,8 M€ Résultat net part du Groupe 7,5 10,5 19,1 +8,6 M€ +11,6 M€ Endettement financier net2 67,4 51,3 80,5 +29,1 M€ +13,1 M€ Trésorerie nette (hors PGE)3 28,6 64,3 57,3 +7,0 M€ +28,7 M€ Gearing2 68% 47% 65% +18 pts -3 pts

1 EBITDA : Résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements

2 Retraité des comptes courants (0,5 M€ en 2021 vs 0,3 M€ en 2020 et 0,2 M€ en 2019)

3 Trésorerie nette publiée au 31/12/2020 à 114,3 M€ compte-tenu de 50 M€ de PGE



À l'occasion de la publication des résultats annuels 2021, Benoît Hennaut, Président du Directoire du Groupe HERIGE, déclare : « En 2021, le Groupe a réalisé d'excellentes performances soutenues par l'engagement des équipes malgré un environnement macroéconomique et sanitaire difficile, qui viennent ainsi valider la stratégie de transformation initiée depuis quelques années.

Combinant, dans son modèle de croissance, performance financière et extra-financière, HERIGE est particulièrement bien positionné sur les marchés d'avenir. Pour contribuer à la transition énergétique des bâtiments, à la diminution de l'impact carbone et à l'économie circulaire, le Groupe a, par exemple, développé des offres écosolutions et biosourcées au sein de sa branche Négoce, un béton bas carbone Vitaliss® et a créé une nouvelle structure dédiée au recyclage des menuiseries en fin de vie, MENREC. En 2022, le Groupe HERIGE reste focalisé sur l'atteinte de ses objectifs de réduction de son empreinte carbone et la poursuite de sa croissance rentable. »



Activité et rentabilité en forte hausse en 2021

À l'issue de l'exercice 2021, HERIGE a réalisé un chiffre d'affaires de 712,0 M€, un niveau record reflet d'une croissance de 18,6% (18,8% à périmètre constant) par rapport à 2020 et de 14,5% par rapport à 2019. Cette performance illustre une dynamique solide de toutes les activités du Groupe.

Dans un contexte de croissance des volumes, le Groupe HERIGE affiche un niveau de marge brute à 279,0 M€ en progression de 48,2 M€ par rapport à 2020 (+45,0 M€ par rapport à 2019), représentant un taux de marge brute de 39,2% du chiffre d'affaires, en croissance de 0,7 point par rapport à 2020 (+1,6 point par rapport à 2019).

Malgré des tensions inflationnistes sur les matières premières, le transport et l'énergie, l'EBITDA 2021 atteint 46,9 M€, en progression de 34,3% par rapport à 2020 et de 49,6% par rapport à 2019.

Ainsi, grâce à la dynamique d'activité enregistrée sur l'ensemble des métiers du Groupe et les actions de performance, le résultat d'exploitation d'HERIGE ressort en forte amélioration à 31,2 M€ (+58,4% par rapport à 2020 et +70,5% par rapport à 2019). Le taux de marge d'exploitation ressort à 4,4% contre 3,3% un an auparavant et 2,9% en 2019.

Après prise en compte d'un résultat financier de -1,5 M€ (vs. -1,6 M€ en 2020 et -1,9 M€ en 2019), d'un résultat exceptionnel qui ressort à -0,4 M€ (vs. -0,3 M€ un an auparavant et -1,6 M€ en 2019), le résultat net part du Groupe 2021 est en très forte amélioration à 19,1 M€ contre 10,5 M€ en 2020 et 7,5 M€ en 2019.



Structure financière solide

Dans un marché favorablement orienté en 2021, HERIGE a repris son programme d'investissements qui s'élèvent à 25,4 M€ en hausse de 9,8 M€ par rapport à 2020. Au 31 décembre 2021, la structure financière est solide avec des capitaux propres à 123,9 M€, une trésorerie nette positive de 57,3 M€ (après remboursement du PGE) contre 64,3 M€ en 2020 (hors PGE). L'endettement financier net maîtrisé s'établit à 80,5 M€ soit un ratio d'endettement net de 65% contre 47% en 2020 et 68% en 2019.



Proposition d'un dividende de 1,80 € par action

Sur la base des résultats annuels 2021, le Conseil de Surveillance a décidé de proposer aux actionnaires de voter, lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 3 juin prochain, le versement d'un dividende de 1,80 € par action. Ce dividende serait mis en paiement à compter du 13 juin 2022 (détachement du coupon le 9 juin 2022).



Développements et perspectives

Le Groupe devrait continuer à bénéficier en 2022 de la bonne dynamique de ses principaux marchés et de l'intégration d'Activence au sein de sa branche Menuiserie et, ainsi conforter son niveau de performance opérationnelle grâce à une organisation robuste.

Néanmoins, le conflit russo-ukrainien et les tensions géopolitiques associées pourraient entraîner des conséquences susceptibles d'impacter les perspectives du Groupe même si les activités et les approvisionnements d'HERIGE ne sont pas exposés à ces deux pays.

HERIGE aborde ce nouvel exercice en restant vigilant et en se préparant aux évolutions de la crise sanitaire et aux tensions sur les prix des matières premières.



Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022, le 3 mai 2022 (après Bourse)



À Propos

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de près de 2 500 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.



HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA

HERIGE

Benoît Hennaut - Président du Directoire

Caroline Lutinier - Responsable Communication Groupe

Tél. : 02 51 08 08 08

Courriel : [email protected]



[1] Les Commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures d'audit sur ces comptes et le rapport relatif à la certification des comptes consolidés sera émis lors de la publication du rapport annuel et financier.