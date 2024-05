31/05/2024 - 08:00

Bordeaux, le 31 mai 2024 – HDF Energy (Hydrogène de France) est fier d'annoncer l'inauguration de la première usine au monde de fabrication de piles à combustible de plus d'un mégawatt. Ce site industriel est dédié à la décarbonation de la mobilité lourde maritime et ferroviaire, ainsi qu'à la production d'électricité pour les réseaux électriques publics. Avec 80% de sa production destinée à l'export, l'usine stimule également l'économie locale en créant des emplois, contribuant ainsi à la réindustrialisation et à la souveraineté industrielle en Europe.

L'usine a été inaugurée ce jeudi 30 mai à Blanquefort par Damien Havard, PDG et fondateur de HDF Energy et Hanane El Hamraoui, directrice générale adjointe et directrice industrielle, en présence de la députée Pascale Boyer, présidente du groupe d'étude énergie et hydrogène de l'Assemblée nationale, d'Alain Rousset, président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, de Christine Bost, présidente de Bordeaux Métropole, et de Véronique Ferreira, maire de Blanquefort.

Le déploiement à l'international de nouveaux usages de l'hydrogène

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, développeur d'infrastructures hydrogène de grande envergure et industriel de piles à combustible de forte puissance.

Après son introduction en bourse en 2021, l'entreprise s'est développée à l'international dans une trentaine de pays.

Avec la force de frappe de ses 150 experts et de son usine, HDF Energy est maintenant en mesure de déployer les nouveaux usages de l'hydrogène dans le monde entier : la mobilité lourde maritime, la mobilité lourde ferroviaire et la production d'électricité pour les réseaux électriques publics. 80% des piles à combustible fabriquées dans l'usine seront dédiées à l'export.

Une technologie répondant aux besoins des marchés mondiaux

L'usine de HDF Energy produira des piles à combustible de technologie PEM (« proton exchange membrane » ou « membrane à échange de protons »), qui est déjà utilisée dans la mobilité légère (voitures et bus) : cette technologie est reconnue au niveau mondial pour son efficacité, sa durabilité et sa maturité technologique.

Les piles à combustible PEM sont performantes, compactes et sans émission polluante, ce qui les rend parfaitement adaptées à la mobilité lourde et à la production d'électricité.

Vers une mobilité lourde zéro émission et la production d'électricité renouvelable non-intermittente

Les piles à combustible de HDF Energy ouvrent la voie à une nouvelle ère de transport écologique en remplaçant les moteurs diesel des locomotives de fret et de manœuvre par un système de propulsion à hydrogène. Elles offrent aussi une solution innovante pour les auxiliaires de puissance et la propulsion de bateaux, ainsi que la fourniture d'électricité propre aux navires à quai.

De plus, la pile à combustible est l'élément le plus stratégique des centrales électriques à hydrogène Renewstable® développées dans le monde entier par HDF Energy. Les piles à combustible de ces centrales produisent une électricité renouvelable non-intermittente, jour et nuit, grâce à un stockage massif d'énergie photovoltaïque ou éolienne sous forme d'hydrogène.



Un projet industriel ambitieux, moteur de réindustrialisation

HDF Energy a implanté son usine de 7 000 m² sur le « terrain des circuits » dans la Métropole de Bordeaux, à Blanquefort, sur le site de l'ex-usine de fabrication de boîtes de vitesses de Ford.

L'usine de HDF Energy s'inscrit dans le projet « HDF Industry », un large plan d'investissement sur plusieurs années, visant au développement et à l'industrialisation de piles à combustible multi-mégawatts. Pour répondre aux exigences d'efficacité, de durabilité et de coût, HDF Energy lancera des programmes successifs de R&D et d'industrialisation pour plusieurs gammes de produits allant de 1 à 10 MW.

Dès cet été, l'usine finalisera son processus industriel. En 2025, elle démarrera la phase de présérie et la plate-forme de tests des piles à combustible. En 2026, l'industrialisation sera lancée, avec pour objectif une capacité de production annuelle de 1 GW à partir de 2030.

HDF Energy bénéficie de supports publics d'envergure. Dès 2018 la Région Nouvelle-Aquitaine a appuyé financièrement le démarrage de l'activité piles à combustible de l'entreprise. Et, le 28 mai 2024, la Commission européenne a approuvé le financement du projet industriel de HDF Energy par l'Etat français dans le cadre de la vague Hy2Move du financement PIIEC hydrogène (Projet Important d'Intérêt Européen Commun), dédié à la réindustrialisation de l'Europe.



Une usine respectueuse de l'environnement

Pour sa construction, l'usine a été certifiée BREEAM, « very good », norme internationale d'évaluation de l'impact environnemental d'un bâtiment pour une architecture plus écologique. Cette certification sera étendue à l'exploitation du bâtiment. Les critères qui seront suivis pendant l'exploitation de l'usine sont : la gestion de l'énergie, la gestion de l'eau, la valorisation des déchets, l'accès aux transports durables et la santé et le bien-être des occupants.

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, développeur d'infrastructures hydrogène de grande envergure et industriel de piles à combustible de forte puissance.

Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. À partir de 2025, elles seront fabriquées dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy.

Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.

Avec plus de 150 experts de l'hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy développe actuellement un portefeuille de projets de plus de 5 milliards d'euros.

HDF Energy compte +35 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Asie, en Afrique et en Océanie. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021 et membre du segment « Euronext Tech Leaders ».

Plus d'information : www.hdf-energy.com

Contacts